Z računalniki na pot v Davos

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je na svoji spletni strani objavilo zanimivo novico, da se bo ministrica Emilija Stojmenova Duh v naslednjih dneh udeležila letnega srečanja Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, ki je že dolga leta eno najbolj atraktivnih politično-gospodarskih srečanj v svetu sploh. Kot so zapisali njeni piarovci, bo ministrica »sodelovala pri razpravah, posvetih, predstavitvah, multilateralnih sestankih in več bilateralnih srečanjih«, na enem od posvetov pa bodo »predstavniki vlad, gospodarstev in strokovnjaki razpravljali o načinih sodelovanja in koristnih rabah sodobnih tehnologij« itd.