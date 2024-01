Brunej je eden izmed le dveh sultanatov na svetu, brunejski sultan Hasanal Bolkia pa velja za enega najbogatejših ljudi sploh. Bogastvo trenutnega vladarja več kot 600 let starega sultanata ocenjujejo na okoli 28 milijard dolarjev, ob tem pa nikoli ne pozabijo napisati, da ima palačo s 1788 sobami, 257 kopalnicami, klimatiziranim hlevom za dvesto konj ter garažami za stotine dragih avtomobilov. Ima tri žene in dvanajst otrok. Dvaintridesetletni princ Abdul Matin ibn sultan Hadži Hasanal Bolkia je njegov deseti otrok, eden izmed petih princev. Princ Matin je dolga leta veljal za enega najbolj zaželenih azijskih moških, čeprav je šele šesti v vrsti za nasledstvo prestola. Kako tudi ne bi, poleg neizmernega bogastva je športnik (dolgo je bil v brunejski polo reprezentanci) in zvezda družbenih omrežij, kjer brez zadrege razkazuje svoje bogastvo. Ima tudi nenavaden hobi – zbiranje divjih živali, obožuje tigre, posebno mesto na njegovem instagram računu, ki mu sledi 2,5 milijona ljudi, imajo tudi mačke. Postavni princ je bil zaradi svojega razburljivega življenja in športnega videza večkrat na naslovnicah azijskih modnih revij.

Princ Matin sicer ni bil izbran za očetovega naslednika, vseeno pa ga skuša oče vpeljati v svet diplomacije, saj je poleg vojaške izobrazbe diplomiral iz mednarodnih odnosov na londonskem Kraljevem kolidžu. Tako je očetov spremljevalec na diplomatskih srečanjih, bil pa je tudi na ustoličenju japonskega cesarja Naruhita leta 2019 in predlani na pogrebu kraljice Elizabete.

Burno življenje princesinega očeta

A tako kot vsak princ se je moral tudi divji Matin poročiti. Njegova izbranka je 29-letna Aniša Rosna Isa Kalebić. Menda sta zvezo več let skrivala, uradno pa sta se zaročila pred dobrim letom. A tudi nova brunejska princesa ima zanimivo zgodbo. Je namreč napol Hrvatica in s prijateljicami je skoraj vsako leto počitnikovala v Dalmaciji, od koder je njen oče Ivica Adam Kalebić. Zgodba njene družine ni nič manj filmska kot življenje brunejskega princa.

Ivica Kalebić je Zagrebčan, njegova družina pa je s Šolte. Prav tam se je kot sedemnajstletnik zaljubil v Čehinjo in se z njo preselil v London. Ljubezen ni trajala dolgo, Hrvat pa je ostal v Londonu in užival. Iz tistega obdobja ima štiri otroke, vse z različnimi ženskami. V Angliji je spoznal Brunejko Meriem Isa, hčerko tedanjega brunejskega zunanjega ministra Pehina Datuka Ise, ki je še vedno sultanov svetovalec. Šarmantni Hrvat se je z Brunejko visokega rodu poročil, se preselil v sultanat in tam odprl verigo italijanskih restavracij Fratini. Imata štiri otroke, a tudi ta ljubezen ni trajala dolgo in sledila je umazana ločitev, o kateri je napisan celo šund roman.

Kakor koli, eden izmed otrok, Daniel, je prijatelj princa Matina in tako sta se spoznala tudi princ in Aniša ter se sčasoma zbližala. Princ je v medijih pogosto razlagal, kakšno ženo si želi: preprosto, naravno, iskreno. In očitno je prav taka Aniša Rosna, sicer diplomantka britanske univerze, ki je imela svojo turistično agencijo in trgovino s svilo. Po poroki, ki je trajala deset dni, seveda ne bo več delala.

Na poroko, ki je potekala po islamskih običajih, je bilo povabljenih okoli 5000 gostov, tudi nekaj članov kraljevih družin, denimo Jordanije in Savdske Arabije, medtem ko valižanskega princa in princese kljub napovedim ni bilo na poroko.