»Ukrajinci v letu 2024 in tudi kasneje potrebujejo predvidljivo financiranje, zadostno in trajno oskrbo z orožjem za obrambo svoje države in ponovno pridobitev njenega ozemlja,« je von der Leyen dejala v svojem nagovoru v Davosu.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu obljubil, da bo Washington zagotovil dodatno finančno podporo Ukrajini.

Zahvala in svarilo Zelenskega

Zelenski se je zahvalil za podporo EU, ZDA in zveze Nato.

Je pa posvaril, da bo ruski predsednik Vladimir Putin nadaljeval svojo invazijo, tudi če bi prišlo do premora spopadov na fronti. Opozoril je, da se Putin v Ukrajini ne bo zadovoljil z zamrznjenim konfliktom in ponovil, da ima Moskva ekspanzionistične cilje, ki presegajo ukrajinske meje. »Ukrajina si mora zagotoviti zračno prevlado. To nam bo omogočilo napredek na terenu.«

Tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg računa na nadaljnjo podporo članic Nata Ukrajini. »Pomoč Ukrajini je naložba v našo lastno varnost. Ukrajini moramo stati ob strani in na neki točki bo Rusija razumela, da plačuje previsoko ceno, in bo pristala na pravičen in trajen mir.«

Zelenski v letošnjem letu od zveze Nato pričakuje odločitve, ki bodo Ukrajino približale zavezništvu, in poudaril pomen krepitve ukrajinskih sistemov zračne obrambe zaradi nedavnega okrepljenega ruskega obstreljevanja ukrajinskih mest.