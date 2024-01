Stečajni upravitelj je Drago Dubrovski. Upniki lahko svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice prijavijo v treh mesecih, zadnji dan je 16. april, izhaja iz sklepa sodišča, ki je bil danes objavljen na spletni strani Ajpesa.

Predlog za začetek stečaja je vložila družba. Kot je minuli teden povedal Joc Pečečnik, ki je prek svojega podjetja Elektronček minulo poletje postal 80-odstotni lastnik Mode M&Lan, so v družbo vložili skoraj dva milijona evrov, pri čemer so izvedli reorganizacijo, uredili večje število pravnih zadev, poravnali nujne zapadle terjatve do zaposlenih, delno obnovili proizvodnjo ter izplačali plače, regrese in obveznosti za nazaj in tekoče plače za november.

V ZDA so našli kupca, ki bi bil pripravljen podpisati petletno pogodbo za količine, ki bi po Pečečnikovi oceni z lahkoto držale podjetje nad vodo. A so ugotovili težavo s kadri: v 24 mesecih bi bilo več kot polovica, v 48 mesecih pa tri četrtine od sedanjih okoli 100 zaposlenih upokojenih. Kadra niso našli ne v Sloveniji ter, ob veljavnem plačnem sistemu pri nas, tudi ne na Hrvaškem in Madžarskem, je povedal.

Nekdanjemu lastniku Milan Mörecu, ki je obdržal 20-odstotni delež, je bil pripravljen za en evro vrniti podjetje, a je Mörec to zavrnil.

Zaposleni so bili nad odločitvijo za stečaj zelo presenečeni, saj jim je direktor Marko Hozjan po praznikih zagotovil, da stečaja ne bo in da se bodo potrudili, da bodo redno izplačevali plače, je povedala Zdenka Bobovec iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.