»Ladja za prevoz razsutega tovora, ki pluje pod malteško zastavo in je v lasti Grčije, je bila med prečkanjem južnega dela Rdečega morja zadeta z raketo,« je sporočila britanska družba Ambrey. Dodali so, da se je ladja, ki je bila namenjena proti Sueškemu prekopu, po napadu preusmerila proti pristanišču.

Jemenski hutiji v zadnjem času zaostrujejo napade na trgovske ladje v Rdečem morju in delujejo v znak podpore Palestincem v Gazi, kjer Izrael že več kot tri mesece izvaja silovito ofenzivo. Predstavniki hutijev današnjega incidenta za zdaj niso komentirali.

Jemenski uporniki so v nedeljo na ameriški rušilec v Rdečem morju izstrelili vodeno raketo, ki jo je ameriška vojska sestrelila, v ponedeljek pa so ob obali Jemna z raketo zadeli ameriško tovorno ladjo. Poročil o poškodovanih in večji škodi sicer ni bilo.

Na napade hutijev so se že minuli konec tedna odzvale oborožene sile Velike Britanije in ZDA, ki so izvedle več zračnih napadov na položaje jemenskih upornikov. Ti pa so odgovorili, da nameravajo kljub posredovanju zahodnih zaveznic nadaljevati napade.

Iz osrednjega poveljstva ameriške vojske (Centcom) so ob tem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili, da je ameriška mornarica na ladji v Arabskem morju blizu obale Somalije zasegla sestavne dele balističnih in manevrirnih raket iranske izdelave, ki so bili namenjeni hutijem.

»To je prvi zaseg naprednega konvencionalnega orožja, ki ga Iran dobavlja hutijem, od začetka napadov na trgovske ladje novembra 2023. Prva analiza kaže, da so hutiji enako orožje uporabili za napade na trgovske ladje, ki plujejo po Rdečem morju,« je zapisano v poročilu Centcoma.

EU na teroristični seznam dodala vodjo Hamasa

Svet EU je medtem danes na teroristični seznam Evropske unije dodal političnega voditelja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Jahjo Sinvarja, so sporočili iz Bruslja. S tem ukrepom mu je EU zamrznila premoženje v 27 državah članicah, financirati ali gospodarsko podpirati pa ga ne sme nihče iz unije. 61-letni Sinvar sicer v javnosti ni bil opažen od oktobrskega terorističnega napada na Izrael.

Izraelski zunanji minister Izrael Kac je že pozdravil potezo EU in jo označil za rezultat »izraelskih diplomatskih prizadevanj, da bi zadušili Hamas, ga delegitimizirali in prepovedali vsakršno podporo gibanju«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

EU je na teroristični seznam doslej dodala več visokih predstavnikov palestinskega gibanja, kot odgovor na grožnjo, ki jo predstavlja Hamas, in na njegov teroristični napad na Izrael 7. oktobra, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi. V izraelskih povračilnih operacijah na območju Gaze pa je doslej umrlo več kot 24.200 ljudi.