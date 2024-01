»Te možnosti se ne bi smeli bati. Sprejeti bi jo morali tako, da Evropo postavimo na trdnejše temelje«, je v Evropskem parlamentu poudaril belgijski premier Alexander De Croo, čigar država trenutno predseduje Svetu EU. Po njegovi oceni bi vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo za Evropo pomenila, da je ostala sama in to »bolj sama kot kdajkoli prej,« poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je v ponedeljek na strankarskih zborovanjih republikanske stranke za izbiro predsedniškega kandidata po 96 odstotkih preštetih glasov dobil 51 odstotkov glasov republikanskih volivcev. S tem je zanesljivo in v skladu z napovedmi začel novo pot do Bele hiše.

Na morebitno vrnitev Trumpa na predsedniški položaj v ZDA so danes opozorili tudi nekateri nemški politiki. Predstavnik opozicijskih konservativcev (CDU/CSU) Jürgen Hardt je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal, da vlada v Berlinu ne more več ignorirati notranjepolitičnega dogajanja na drugi strani Atlantika. Kot je dejal, se mora Nemčija pripraviti na morebitno vrnitev Trumpa v Belo hišo, saj bi imelo to lahko resne posledice za Evropo, zlasti če bi Trump zmanjšal oziroma odpravil pomoč ZDA Ukrajini v boju proti ruski agresiji.

Po mnenju strokovnjaka nemške krščansko-demokratske unije (CDU) Norberta Röttgena mora Nemčija v luči tega okrepiti svojo proizvodnjo orožja. »Od tega je odvisna svoboda Evrope,« je ocenil.

V ZDA trenutno kaže, da se bosta na novembrskih predsedniških volitvah znova pomerila Trump in aktualni predsednik Joe Biden, ki v svoji demokratski stranki prav tako nima resne konkurence. Trump se sicer sooča s štirimi kazenskimi postopki in ankete kažejo, da bi se mu del republikanskih volivcev utegnil odpovedati, če bo pravnomočno obsojen. Biden pa se sooča z izjemno nizko podporo v anketah, pri čemer mu želijo republikanci v predstavniškem domu kongresa do volitev pripraviti še ustavno obtožbo.