Poljski avtoprevozniki začasno prekinili protestne blokade na meji z Ukrajino

Poljski avtoprevozniki so sklenili dogovor z vlado in bodo do 1. marca prekinili večmesečno blokado tovornega prometa na meji z Ukrajino, je danes sporočil poljski minister za infrastrukturo Dariusz Klimczak. V kolikor do marca ne bodo izpolnjene njihove zahteve, pa prevozniki napovedujejo nove proteste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.