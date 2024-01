Kmetijska zvezna država Iowa, znana po neskončnih koruznih poljih, je po demografskih kazalcih precej stran od ameriškega povprečja, a ima zaradi dobrega pol stoletja tradicije posebno težo in čast, da tam oddajo prve glasove v ameriškem volilnem letu, s čimer začno tudi uradno meriti razpoloženje volilcev. In bivši predsednik Donald Trump je s ponedeljkovim prvim merjenjem zadovoljen. Na republikanskih strankarskih volitvah v Iowi je približno v skladu z napovedmi zabeležil zmago z 51 odstotki glasov in rekordnim, trideset odstotnim naskokom pred prvim zasledovalcem, floridskim guvernerjem Ronom DeSantisom.

Razpletlo se je torej povsem drugače kot pred osmimi leti, ko je Trumpa v Iowi porazil teksaški senator Ted Cruz, takrat predvsem na račun konservativnih evangeličanov, pomembne demografske skupine, ki je z leti stopila na stran Trumpa in mu sedaj pomagala do gladke zmage. (Mimogrede, v enem od predvolilnih posnetkov Trump navaja, da ga je Bog imenoval za svojega skrbnika na Zemlji.) Napad na kongres, škandali, grobe izjave in sodni procesi mu očitno niso škodovali. Trump, ki je imel tokrat v Iowi odlično organizacijo na terenu, je zmagal v 98 od 99 okrožjih. V edinem, kjer ni, je izgubil za en glas. »To je bila velika noč. Velika pa bo tudi novembra, ko bomo državo spet vzeli v svoje roke in jo naredili veliko,« je rekel po zmagi.

Nihče ni izstopal

Za Iowo sicer velja nepisano pravilo, da je pomembneje od zmage vsaj izpolniti pričakovanja in napovedi. Trumpu je to uspelo, a pogojno je uspelo tudi obema resnima izzivalcema, ki bosta zato ostala v tekmi. DeSantis je nujno potreboval drugo mesto, ker je v Iowo vložil daleč največ časa in denarja. Dobil je 21,2 odstotka glasov. »Že pred meseci so nam pisali politične osmrtnice,... toda volilci so nam preluknjali vozovnico za pot naprej iz Iowe,« je rekel po objavi rezultatov. V njegovem taboru so bili sicer jezni, ker so televizije Trumpa razglasila za zmagovalca medtem, ko so strankarska zborovanja še potekala. Vprašanje za DeSantisa zdaj je, kako naprej, saj je naslednjo volilno postajo, zvezno državo New Hamsphire, bolj kot ne zanemarjal, zato mu tam ne namerijo niti deset odstotne podpore.

Bivša guvernerka Južne Karoline Nikki Haley je v Iowi upala na drugo mesto, ki so ji ga napovedale zadnje ankete, a tudi tretje z 19,1 odstotka glasov je zanjo še zadovoljivo, saj za DeSantisom ni veliko zaostala. Po objavi rezultatov je dejala, da »si Američani zaslužijo več« od tistega, kar ponujata Biden in Trump, in da je čas za novo generacijo. Naslednje volitve pa bodo zares pokazale, ali se lahko povzdigne v resnejšo konkurentko Trumpu.

Haley je namreč v New Hampshire vložila veliko časa in denarja in to z razlogom: volilci tam so v povprečju manj konservativni kot v Iowi, glasujejo pa lahko tudi neodvisni. Sodeč po merjenjih javnega mnenja tam ostaja edina resna alternativa Trumpu, četudi se je njen zaostanek v zadnjih merjenjih spet povišal na več kot deset odstotnih točk. Dobra popotnica za New Hampshire je zanjo tudi podatek, da je v Iowi dobila predvsem glasove bolj sredinskih volilcev pa tudi bolj izobraženih.

Trumpu sicer koristi, da se Haleyjeva in DeSantis tepeta za drugo mesto, saj s kritikami obkladata predvsem drug drugega, sam pa nima enega resnega protikandidata, s katerim bi se moral ukvarjati. Koristi mu tudi, da v Iowi noben od njiju ni presegel pričakovanj in izstopal. Sicer pa v nastopih kot protikandidata vidi le demokratskega predsednika Joea Bidna, ki je po razglasitvi rezultatov v Iowi dejal, da je Trump jasni favorit pri republikancih.

Je pa v Iowi iz republikanske tekme izstopil poslovnež Vivek Ramaswamy, ki je bil četrti s 7,7 odstotka glasov. Podprl je Trumpa, ki ga je že doslej od vseh tekmecev najbolj zagovarjal.

Spor demokratov glede vrstnega reda

Republikanskih strankarskih zborovanj v Iowi se je po ocenah udeležilo okoli 110.000 volilcev, znatno manj od rekordnih 187.000 leta 2016, ko so potekala zadnja merodajna. Gotovo se eden od razlogov skriva v rekordnem mrazu na volilni dan, saj je dobršen del severne Amerike zajel polarni val, tako da je bil v ponedeljek zvečer zunaj občutek, kot bi bilo -30 ali celo -40 stopinj Celzija. Nekaj volilcev je verjetno ostalo doma tudi zato, ker je bil zmagovalec bolj kot ne znan vnaprej, kar za Iowo ni značilno. Demokrati pa bodo upali, da je del republikanskih volilcev izostal tudi zato, ker jih ni prepričal nihče, Trumpa pa so naveličani, in da obstaja takšen vzorec tudi drugod po ZDA.

Demokratska stranka prvih volitev letos nima v Iowi. Spremenila je koledar, tako da bodo imeli prve v torek v New Hampshiru, pa še tam uradno ne bodo štele, ker so se okoli datuma sprli Nacionalni odbor demokratske stranke, ki je hotel, da so prve strankarske volitve v Južni Karolini, in demokrati v New Hampshiru, ki so vztrajali pri začetku volilnega koledarja. Volitev niso mogli premakniti tudi zato, ker datum določi kongres te zvezne države, kjer imajo večino republikanci. Sicer pa je pri demokratih letos jasno, da bo njihov vnovični kandidat Biden.

