Argentinec Lionel Messi je najboljši nogometaš leta 2023 (upoštevali so obdobje med 19. decembrom 2022 in 20. avgustom 2023) po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa), v katerem so sodelovali kapetani reprezentanc, selektorji, novinarji in navijači. Glas vsake izmed štirih skupin je bil vreden 25 odstotkov. Messi, ki je nagrado prejel že osmič, je zbral 48 glasov, prav toliko kot Norvežan Erling Haaland, a je bil Argentinec v prednosti, ker je v glasovanju prejel več prvih mest. Tretji je bil Francoz Kylian Mbappe s 35 glasovi. Na prireditvi ni bilo niti enega izmed prvih treh nogometašev sveta.

Oblak dal največ točk Messiju, Kek pa Rodriju

V glasovanju so sodelovali trije Slovenci, ki so izbirali med 12 nominiranci. Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak je glasove podelil Messiju, Rodriju in Haalandu, selektor Matjaž Kek je izbral Rodrija, Haalanda in Messija, novinar TV Slovenija Anže Bašelj pa Messija, Mbappeja in Haalanda. Potem ko je Messi leto 2022 kronal z naslovom svetovnega prvaka z Argentino in je postal nogometaš leta, je lani poleti končal dveletno igranje za PSG. S Parižani je postal zgolj francoski prvak, nato pa prestopil v Inter Miami, kjer je solastnik kluba David Beckham, in je v ZDA povzročil pravo evforijo. »Če bi vam povedal, kaj počne na treningu, mi ne bi verjeli. Nor je. Dejal sem mu, da mora igrati, dokler bo srečen na igrišču. Pokazal nam je, da v nogometu ni omejitev,« je največjem zvezdniku ekipe povedal selektor argentinske reprezentance Lionel Scaloni. Vrstni red je poskrbel za veliko polemik. Najbolj glasni se sprašujejo, kako je zmagal Messi, ki gole zabija v ameriški ligi MLS, medtem ko je Haaland dosegal zadetke proti ekipam, v katerih so najboljši nogometaši sveta in je nameček s klubom osvojil trojno lovoriko: liga prvakov, angleško prvenstvo in angleški pokal. Na 53 tekmah je dosegal 52 golov in dodal devet podaj.

Med ženskami je najboljša igralka prvič v karieri postala Španka Aitana Bonmati (52 točk), za njo sta se uvrstili Kolumbijka Linda Caicedo (40 točk) in Španka Jennifer Hermoso (38 točk). Majhna vezistka Bonmatijeva je Španijo popeljala do prvega naslova svetovnih prvakinj in bila izbrana za najboljšo igralko tekmovanja, ki sta ga gostili Nova Zelandija in Avstralija. Obenem je z Barcelono postala španski in evropski klubski prvak, potem ko je na finalni tekmi Wolfsburg po prvem polčasu vodil z 2:0.

V enajsterici leta kar šest nogometašev Manchester Cityja

Nagrado za najboljšega trenerja je prejel Španec Pep Guardiola, ki je z Manchestrom Cityjem osvojil vse možne lovorike. »Najlepše hvala igralcem za vse, kar smo skupaj naredili v osmih letih. Še enkrat jim hvala za neverjetno potovanje,« je povedal Pep Guardiola. Katalonec je bil navdušen, da je bilo v najboljši ekipi leta kar šest nogometašev iz njegove zasede, ki je osvojila prvi naslov evropskega prvaka v 130-letni zgodovini kluba. V ekipi leta so Courtois (Real Madrid), Stones, Walker, Dias, Silva (Manchester City), Bellingham (Real Madrid), De Bruyne, Haaland (Manchester City), Mbappe (PSG), Messi (Inter Miami) in Vinicius Jr. (Real Madrid). Brez uvrstitve v najboljše moštvo je ostal Portugalec Cristiano Ronaldo, sicer član savdskega Al-Nassra, ki je v lanskem letu dosegel 54 golov na 59 tekmah. Najboljša trenerka v ženski konkurenci je že četrtič postala Nizozemka Sarina Wiegman, selektorica Anglije. Posebno nagrado za izjemne dosežke je Fifa podelila Brazilki Marti, po njej pa se bo v prihodnje imenovala tudi nagrada za najlepši gol v ženskem nogometu. Na prireditvi so se s posebnim videom spomnili tudi pred kratkim umrlih legend Angleža Bobbyja Charltona, Brazilca Maria Zagalla in Nemca Franza Beckenbauerja. x