V današnjem sporočilu vrhovnega sodišča piše, da jih ministrstvo za pravosodje ni seznanilo z nakupom stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. Glede ocenjene vrednosti stavbe pa da se od dela sodnega cenilca distancirajo, ker jih imenuje in razrešuje minister za pravosodje. »Sodni cenilci torej niso uslužbenci sodišča,« so poudarili.

Decembra je vlada potrdila nakup stavbe na Litijski 51 v Ljubljani za 7,7 milijona evrov za upravno, delovno in socialno sodišče ter višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je po razkritju, da ministrstvo ni preverjalo ustreznosti višine kupnine, pod katero se je za prodajalca, koprskega poslovneža Sebastjana Vežnaverja podpisal sodni cenilec Anton Rigler, napovedala kazenske ovadbe. Primer preiskuje tudi Nacionalni preiskovalni urad, na ministrstvu pa iščejo možnosti za razveljavitev pogodbe.

Že pred vrhovnim so se oglasili na upravnem sodišču: da je stavba neprimerna in da jih o načrtovani selitvi ni nihče obvestil, trdi predsednica upravnega sodišča Jasna Šegan.

Za projekt sodne stavbe za Bežigradom, ki ga je ministrstvo zdaj dokončno ustavilo, je država porabila 300.000 evrov, in sicer za za projektni natečaj, predhodne arheološke raziskave na lokaciji in za dopolnitev geotehničnega poročila, je razvidno iz komentarja ministrstva na marca 2022 izdano revizijsko poročilo. K stroškom je treba prišteti še 7,6 milijona evrov, ki jih je ministrstvo pred tem porabilo za projekt gradnje sodne palače ob Masarykovi cesti. Pod črto: po osmih zapravljenih milijonih so projekt opustili.

