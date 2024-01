Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov je upravljavcu javne železniške infrastrukture SŽ-Infrastruktura podala priporočila, da naj dela, pri katerih progovne delovne skupine uporabljajo motorne stroje in naprave, ki povzročajo hrup, izvajajo le ob upoštevanju vseh varnostnih elementov predpisanih protokolov. Priporoča tudi omejitev hitrosti vlakov na največ 30 kilometrov na uro, sicer pa do 50 kilometrov na uro v primerih, ko se ne uporabljajo naprave, ki povzročajo hrup.

Mimo delovišč, kjer progovne delovne skupine opravljajo dela, torej po sosednjih tirih, služba priporoča omejitev hitrosti vlakov na največ 50 kilometrov na uro, kar je pogojeno tudi s konfiguracijo proge in z vidnostjo v smeri prihajajočega vlaka.

V primerih, ko je na tiru zaradi vožnje vlakov mimo delovišča, kjer progovne delovne skupine izvajajo dela v daljših neprekinjenih časovnih obdobjih v času investicijskega vzdrževanja, priporoča, da se preuči možnost, da se na predpisano razdaljo vpeljane počasne vožnje, namesti kontakte kontrole hitrosti, ki bodo v primeru prekoračitve dovoljene hitrosti določene s počasno vožnjo na vlaku aktivirali avtomatsko zaviranje.

Dodatni poduk čuvajev in delavcev o dolžnostih in tveganjih na delovišču

Priporoča tudi, da se čuvaje progovnih delovnih skupin poduči o dolžnostih čuvajev, s poudarkom na spremljanju vlakovnih voženj po izvlečku iz voznega reda. Pred vsakim začetkom del progovnih delovnih skupin pa naj se vse delavce dodatno poduči o tveganjih, ki se nanašajo na krajevne razmere delovišč.

Izvajalcu upravljanja z vlečenimi vozili SŽ-VIT priporoča, da strojevodje vlakov ponovno poduči o dolžnostih med približevanjem delovišču na progi, ki se nanaša na oddajanje signalnega znaka »pazi« s strojno piščaljo in aktivnemu spremljanju razmer na progi, še izhaja iz priporočil. Lani so se zgodile tri delovne nesreče na železniških tirih, priporočila je preiskovalec železniških nesreč in incidentov Daniel Lenart podal po preučitvi vseh treh primerov.

Preiskava decembrske nesreče, v kateri sta umrla dva delavca, sicer še poteka, do zdaj pa so ugotovili, da več udeleženih oseb neposredno pred nesrečo ni izvedlo predpisanih varnostnih protokolov, so sporočili z ministrstva. Hkrati poteka tudi interni nadzor na Slovenskih železnicah, ugotovitve bodo znane do konca januarja. Še vedno poteka tudi predkazenski postopek policije, ki se nanaša na preiskavo suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.

