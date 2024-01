Josefa Fritzla, avstrijskega spolnega prestopnika, ki je svojo hčer 24 let zapiral v klet, kjer mu je rodila sedem otrok, bi lahko preselili iz strogo varovanega zapora, poročajo lokalni mediji. Novo psihiatrično poročilo pravi, da Fritzl, ki trpi za demenco, ni več nevaren za javnost, da komaj hodi in da za premikanje uporablja hodulje. Lokalni mediji poročajo, da je videti zmeden, da se redno pogovarja s televizijo, misli, da je popzvezda, in govori o obiskih sorodnikov, ki se nikoli niso zgodili.

Sodišče zdaj preučuje, ali lahko danes 88-letnega Fritzla, ki je vmes spremenil ime, pogojno premestijo v običajen zapor. Če bo premeščen, njegova odvetnica Astrid Wagner namerava vložiti prošnjo za pogojni izpust in tudi predlagati objekt, kjer bi ga lahko sprejeli in mu zagotovili ustrezno zdravstveno oskrbo.

V Avstriji lahko namreč obsojenci na dosmrtno kazen za pogojni izpust zaprosijo po 15 letih prestane kazni - ta pogoj bo Fritzl izpolnil letos, - kar pomeni, da bi ga lahko preselili v dom za ostarele. Deželno sodišče je sicer že leta 2022 razsodilo, da Fritzl »ni več nevaren« in bi ga lahko premestili v običajni zapor, vendar je višje deželno sodišče na Dunaju pozneje to odločitev.blokiralo.

Odločitev o morebitni premestitvi, na katero se bo še mogoče pritožiti, bo po poročanju ORF sprejel senat treh sodnikov v Kremsu, kdaj, pa ni znano.

Zdaj 88-letni Fritzl, ki je medtem spremenil ime, je bil leta 2009 v primeru, ki je pretresel ves svet, obsojen na dosmrtno kazen v visoko varovani ustanovi za duševno motene prestopnike v zaporu Stein v mestu Krems na Donavi zaradi incesta, posilstev, zasužnjevanja, nezakonitega zadrževanja v ujetništvu, hudih groženj in smrti iz malomarnosti, saj je eden od otrok, ki ga je imel s svojo hčerjo, umrl v ujetništvu.

Fritzlova hči in njeni otroci so medtem prevzeli novo identiteto.