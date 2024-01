Obsojen je zaradi spolnega napada na desetletno deklico, s katero je živel v družinski skupnosti, kot smo razkrili v Dnevniku.

Mama žrtve: Višina kazni je v posmeh žrtvam

»Ne morem verjeti, da je bila že predlagana kazen tožilstva za storjeno dejanje spolnega napada tako nizka, saj je moja hči stara zgolj deset let. Sodišča s takimi kaznimi odvračajo žrtve, da bi za tovrstna dejanja sploh podale prijavo, kršiteljem pa sporočajo, da se za nizkotna dejanja dobi celo najnižjo možno kazen,« je razočarana mama.

Poudarila je, da storilec žrtev zaznamuje za celo življenje in da je travma žrtve zaradi spolne zlorabe zelo velika. »V določeni meri me je kazen, ki jo je storilec dobil, sicer pomirila, saj je bil kaznovan za svoja dejanja, hkrati pa mi pušča zelo grenak priokus. Žrtev namreč potrebuje veliko več časa, da predela travmo, ki ji je bila povzročena z zlorabo, kot pa so obtoženi zaprti,« je dejala mama zlorabljene deklice.

Kot je dodala, naj bi zlorabe obtoženega segale več desetletij nazaj in da žrtev ni le njena hči, a so ostali primeri žal zastarali.

»Kazen je tako v posmeh vsem njegovim žrtvam, ki so se bile med potekom postopka pripravljene izpostaviti. Prepričana sem, da skoraj vsa napadena dekleta še danes čutijo posledice. Sodišče bi po mojem mnenju moralo upoštevati tudi to, da so bile ob strani dejanj obtoženega zanj tudi oteževalne okoliščine, a jih tožilstvo ni niti predlagalo,« meni sogovornica.

Kot smo poročali že pred novim letom, je obdolženi očitke državnega tožilstva, ki je zanj predlagalo tri leta in deset mesecev zaporne kazni, priznal, predlagana zaporna kazen pa je razburila javnost. »Zelo sem zadovoljna z zaključkom tega kazenskega postopka na prvi stopnji, ki je bil zahteven tudi zaradi pritiska medijev. Moram poudariti, da smo preko usmerjanja državne tožilke usklajeno usmerjali delo policije, ki je svoje delo opravila strokovno, hitro in učinkovito. Sam postopek je pravzaprav trajal slabe pol leta in danes smo že slišali izrek obsodilne sodbe. Predlagano kazen je sodišče v celoti sprejelo oziroma je sledilo predlogu tožilstva. Tudi sama ocenjujem, da je bil ta predlog ustrezen in tudi pravičen oziroma sorazmeren glede na težo in vrsto storitve kaznivih dejanj ter tudi glede na vse obteževalne in olajševalne okoliščine, ki jih tožilec mora upoštevati,« je povedala višja državna tožilka Marija Marinka Jeraj. Kot je poudarila, je izrečena kazen res na robu minimuma, a je glede na obliko oziroma način izvršitve dejanja pravzaprav visoka.

Obsojenca na izrek sodbe, ki še ni pravnomočna oziroma se lahko obsojeni nanjo pritoži, ni bilo.

Nadzor pokazal nepravilnosti pri delu gorenjskih policistov

Izredni nadzor nad delom kranjske policijske uprave, ki ga je opravil direktorat za policijo in druge varnostne naloge, je pokazal nepravilnosti pri delu policistov z radovljiške policijske postaje pri izvajanju nadzora nad prepovedjo približanja. Do konca meseca morajo zato po navodilih MNZ izdati enotna pojasnila za policiste in ugotoviti objektivno in subjektivno odgovornost policistov.

