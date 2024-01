V noči na sredo se bo pooblačilo. Na zahodu in jugu bo proti jutru začelo rahlo deževati. V neprevetrenih krajih lahko nastane kratkotrajna poledica. Jutranje temperature bodo od -5 do 3, ob morju okoli 6 stopinj Celzija.

V sredo bo oblačno. Padavine se bodo čez dan na zahodu okrepile in zajele večji del države, le na severovzhodu bo večinoma suho. Meja sneženja se bo popoldne dvignila do nadmorske višine okoli 1800 metrov. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo ponekod okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sprva oblačno z dežjem. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Sredi dneva bodo padavine prehodno večinoma ponehale, veter bo oslabel. Toplo bo. V noči na petek se bodo padavine spet okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Hitro se bo ohladilo, meja sneženja se bo spustila do nižin. Padavine bodo dopoldne ponehale, na Primorskem bo pihala burja.

Vremenska slika: Na območju Alp in Balkana je območje visokega zračnega tlaka. V Sredozemlju je ciklon z vremensko fronto. V višinah k nam od severa doteka hladen in prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo povsod razjasnilo, v krajih vzhodno od nas bo sprva veliko nizke oblačnosti. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja. V sredo se bo pooblačilo. Že ponoči bodo v krajih južno od nas nastale padavine, ki se bodo čez dan še krepile. Popoldne bo začelo deževati tudi v sosednjih pokrajinah Italije. Pihal bo jugozahodnik. V Kvarnerju in Istri okrepljen jugo.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev prehodno oslabela in se v noči na sredo spet okrepila. V sredo bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.