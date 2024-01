Guverner Floride DeSantis je dobil 21 odstotkov glasov ter se obdržal v tekmi. To bi verjetno končal, če bi pristal na tretjem mestu za nekdanjo guvernerko Južne Karoline Nikki Haley, saj je največ časa in denarja porabil prav za dober rezultat v Iowi.

Haley se je z 19 odstotki glasov uvrstila na tretje mesto. Ankete ji napovedujejo precej boljši rezultat že naslednji torek na strankarskih volitvah v New Hampshiru. Nato sledi Južna Karolina, kjer tako Haley kot DeSantis upata na precej boljša izida.

Manj kot osem odstotkov glasov je dobil poslovnež Vivek Ramaswamy, ki je takoj po tekmi odstopil in podprl Trumpa. Vsi drugi kandidati pa so prejeli po manj kot odstotek glasov.

Glavne ameriške televizijske mreže so Trumpa sinoči skoraj nemudoma po zaprtju prizorišč strankarskih zborovanj razglasile za zanesljivega zmagovalca in tako je tudi ostalo. Zadnja anketa pred zborovanji, opravljena za televizijo NBC, je Trumpu napovedovala 48-odstotno podporo, Haley 20-odstotno in DeSantisu 16-odstotno.

Strankarska zborovanja v Iowi je zaznamoval hud mraz, slavil pa je kandidat z najbolj gorečimi podporniki. »Morate priti na zborovanja, četudi potem padete od onemoglosti,« jih je v nedeljo pozval Trump.

Trump je v Iowi podrl tudi rekord v podpori kandidata, ki trenutno ni v Beli hiši. Do sedaj je imel rekordno podporo republikanec Bob Dole, ki je leta 1988 dobil strankarska zborovanja v Iowi s prednostjo 12 odstotkov pred najbližjim zasledovalcem. Trump si je namreč zagotovil prednost okoli 30 odstotnih točk.

Demokrati so Iowi odvzeli status države, ki prva izbira kandidata, glasovali bodo namreč do marca po pošti. Prva izbira pa bo tokrat 23. januarja v New Hampshiru.

Iowa je majhna podeželska država, ki predstavlja en odstotek celotnega prebivalstva ZDA. Zadnji demokrat, ki je tam na predsedniških volitvah dobil več glasov od republikancev je bil leta 2012 Barack Obama.

Strankarske volitve in zborovanja se bodo nadaljevala do poletja, ko bodo imeli republikanci nacionalno konvencijo v Milwaukeeju oziroma avgusta, ko bo demokratska konvencija v Chicagu. Tam bodo delegati obeh strank potrdili zmagovalca, ki se bosta 5. novembra pomerila na predsedniških volitvah.

Trenutno nič ne kaže, da bo tekma kaj drugačna kot leta 2020, ko sta se pomerila republikanec Trump in demokrat Joe Biden, ki v svoji stranki prav tako nima resne konkurence. Trump se sicer sooča s štirimi kazenskimi postopki in ankete kažejo, da bi se mu del republikanskih volivcev odpovedal, če bi bil pravnomočno obsojen. Biden pa se sooča z izjemno nizko podporo v anketah, pri čemer mu želijo republikanci v predstavniškem domu kongresa do volitev pripraviti še ustavno obtožbo.