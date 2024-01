Cilj v Iraku je iranska garda opisala kot vohunsko središče izraelske tajne službe Mosad. Ob tem so napovedali nadaljevanje operacije, dokler ne bodo maščevali vseh ubitih.

V iraškem mestu Erbil so malo pred polnočjo odjeknile eksplozije. Rakete so zadele območje v bližini gradbišča ameriškega konzulata. Po informacijah iz varnostnih krogov v Erbilu so bili v napadu ubiti najmanj štirje civilisti, pet jih je poškodovanih. Rakete pa so zadele tudi kmetije severno od Erbila.

ZDA so napade na Erbil že obsodile. »Nasprotujemo nepremišljenim raketnim napadom Irana, ki spodkopavajo stabilnost v Iraku,« je v ponedeljek zvečer po lokalnem času dejal tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller.

V Siriji pa so iranske rakete zadele predvsem območja skrajne Islamske države (IS), so sporočili iz Teherana. Po poročanju iranske tiskovne agencije Irna so napadli skrajne skupine v provinci Idlib.

Od izbruha vojne v Gazi so razmere na območju napete. To so bili prvi raketni napadi iranske revolucionarne garde od začetka oktobra, so pa napade v preteklih mesecih izvajale predvsem skupine, povezane s Teheranom.

Konec decembra je bil v izraelskem napadu na Sirijo ubit višji predstavnik iranske revolucionarne garde. Vojaško vodstvo Irana je takrat obljubilo povračilne ukrepe. Kasneje pa je bil Iran še tarča terorističnega napada v začetku meseca. V napadu na Kerman je bilo ubitih več kot 90 ljudi. Odgovornost je prevzela IS.