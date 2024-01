Nekdanja voditeljica pogovornih oddaj Ellen DeGeneres,katere 25 milijonov dolarjev vredno posestvo Montecito je le pet minut vožnje od dvorca princa Harryja in Meghan Markle, vrednega 14,5 milijona dolarjev, je pred dnevi na instagramu obvestila svojih 139 milijonov sledilcev o napredku reševalne akcije mlade kokoši Sinkie.

Kokoši so ji obrnile hrbet

Petinšestdesetletna ljubiteljica živali Ellen DeGeneres s svojimi sledilci redno deli novice o zdravstvenem stanju Sinkie, ki je malo pred božičem utrpela zlom mečnice. Ellen je razkrila, da sta z ženo Portio de Rossi rešeno ptico poimenovali Sinkie, ker se je nastanila v starem kamnitem umivalniku na njunem dvorišču. »Vem, da je neumno ime. A za to lahko krivite le Steva Carella. On je bil tisti, ki ji je izbral ime,« se je pošalila Ellen DeGeneres, pri čemer je imela v mislih zvezdnika serije Pisarna Carella, ki je dober prijatelj deklet.

Potem ko se je Sinkiejina noga ob vsej pozornosti in negi uspešno pozdravila, so se na ubogo ptico spravili drugi Ellenini rešeni piščanci. Ni ji preostalo drugega, kot da rešenko umakne iz skupnega kokošnjaka. Ellen DeGeneres je pod fotografijo, na kateri Sinkie uživa v obroku sveže zelene solate, napisala: »Sinkiejina noga je pozdravljena, vendar so jo naše kokoši še vedno preganjale, zato smo ji morali najti novi dom. Na srečo je bilo v kokošnjaku najinih prijateljev Harryja in Meghan prostora za še eno rešenko. Ne vemo pa še, kakšen bo njen kraljevski naziv.«

Iščejo kraljevski naziv za Sinkie

Iz objavljene slike je videti, da je bila ta posneta zunaj velikega lesenega kurnika kraljeve družine. Oboževalci so takoj priskočili na pomoč in ponudili predloge za novo kraljevsko ime Sinkie. HRH Sinkie je eden najpogostejših predlogov. »Lady Sinkington bi bil tako simpatičen kraljevski naziv za Sinkie!« Še eden od komentarjev pa je bil: »Sinkie ima srečo. Princ Archie in princesa Lilibet jo bosta razvajala.«

V razvpitem intervjuju z Oprah Winfrey – v katerem je Meghan Markle obtožila člane kraljeve družine, da so rasisti, ker so se spraševali, kakšne barve bi lahko bila Archiejeva koža – je Meghan razkrila, da rada rešuje živali. Med intervjujem je Oprah tudi popeljala na ogled kurnika, ki ga je družina poimenovala Archiejev Chick Inn. V kokošji hotel so namreč namestili rešene kokoši z neke kalifornijske farme. Meghan je Oprah tudi povedala, da je kokošnjak z vrtom del njenega načrta, da bodo uživali v pristnem življenju.