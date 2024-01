Nepreslišano: Janez Markeš, kolumnist

Pri Fidesu so izdelali slogan: »Dovolj nam je.« To je natanko slogan, ki ga vse bolj parafrazira civilna družba v odnosu do njih. Dovolj je namreč hipokrizije skrivanja za interese pacientov tedaj, ko gre za interese privatizacije javnega zdravstva. Fides kritiko naslavlja na državo, na Golobovo oblast celo upravičeno, kajti po dvesto milijonih porabljenega denarja za zdravstvo v zadnjem letu in pol so se čakalne vrste podaljšale, ne skrajšale, zdravniki koncesionarji, espe doktorji in zasebne klinike pa so z javnim denarjem za razliko do drugih socialnih partnerjev v javnem sistemu plač dobili bogate dodatke za vikende in jahte.