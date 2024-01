Je Nemec izgubil številko Fajonove?

Matjaž Nemec, slovenski poslanec v evropskem parlamentu iz vrst SD, je v nedeljo kot slavnostni govornik na proslavi v Dražgošah pozval, naj se Slovenija pridruži tožbi Južne Afrike proti Izraelu, in se obenem zavzel za priznanje Palestine. V uredništvu N. N. nimamo zadržkov do njegovega predloga, ravno nasprotno, ampak … Nemec je vendarle član stranke, ki je sestavni del vladne koalicije, povrhu vsega imajo v svojih rokah tudi zunanje ministrstvo. Ali je res moral stopiti na oder pred tisoč ljudi, da pozove k nečemu, kar je v pristojnosti njegove lastne stranke in vlade?