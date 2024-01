Aleskandr Vlasov se je nemški kolesarski ekipi Bora-Hansgrohe pridružil na začetku leta 2022 in bil eden izmed glavnih kandidatov ekipe za visoko skupno uvrstitev na etapnih dirkah. Od svojega prihoda k Nemcem je vozil na treh grand Tourih (Tour 2022, Giro 2023 in Vuelta 2023), najbolje pa se je odrezal na svojem prvem, ko je slavno dirko po Franciji končal na visokem petem mestu v boju za rumeno majico. Pri 27. letih ima ruski specialist za vožnja navkreber pred seboj še dolgo kariero in veliko prostora za napredek, zato se mu, kot zagotavlja sam, za nekaj časa ne bo težko vrniti v vlogo pomočnika. »Primož Roglič je velik šampion. Seveda smo vsi vedeli, kdo je, še predno je prišel v našo ekipo. Sedaj ga spoznavamo iz prve roke in s svojim pristopom do treninga le še potrjuje to, kar smo vsi vedeli – zanimajo ga le zmage,« spoštljivo o prihodu Primoža Rogliča k Bori-Hansgrohe govori ​Aleksandr Vlasov.

Manjkalo je zmagovalne mentalitete

Rus je v dosedanji karieri zbral enajst profesionalnih zmag, na tritedenskih dirkah pa je bil najvišje uvrščen na četrto mesto. Tik pod zmagovalnim odrom je končal na Giru 2021, ko je še vozil za Astano. V preteklih letih se je velikokrat na dirkah boril tudi s slovenskim asom in novim sotekmovalcem pri ekipi. Skupaj sta se na startu etap ali dirk pojavila kar 146-krat, 94-krat oziroma v 74,9 odstotkih je bil uspešnejši Slovenec. Ruski kolesar se pri sebi najbolj zaveda tega, da velikokrat popusti v trenutku, ko se na dirki odloča o zmagi, sam pa nato v cilj pripelje na četrtem ali petem mestu.

»Zmagovalna mentaliteta je nekaj, kar je manjkalo ekipi pred prihodom Primoža. Lani je Roglič zmagal praktično na vsaki dirki, kjer je nastopil, nekajkrat je na koncu premagal ravno mene. Ravno iz tega stališča bom z veseljem tudi njegov pomočnik, saj me lahko veliko nauči. Predvsem to, kako zmagovati in zagotovo je lahko to le pozitivno za mojo kolesarsko prihodnost,« nam je zgovorni Rus zagotovil, da Primož Roglič lahko računa na njegovo pomoč na glavnih dirkah sezone. Ob misli na to, da sta z zasavskim orlom lani imela nekaj tesnih bojev, pa je ciljal na dirko po Burgosu, ki jo je Aleksandr Vlasov zaključil na drugem mestu, tik za svojim novim vodjo v ekipi.

Roglič mora paziti, kaj pove v slovenščini

Kiborg iz Viborga, kakor je vzdevek Aleksandra Vlasova zagotavlja, da bo imel v sezoni dovolj priložnosti za lastno dokazovanje in bo na dirki po Franciji sledil ekipni strategiji, čeprav je bil v preteklosti vajen kapetanske vloge. »S prihodom Rogliča so se cilji ekipe spremenili in so se povsem razjasnili. Na dirki po Franciji imamo en jasen cilj. Je pa tudi res, da se v 21. dneh vedno lahko pojavi tudi priložnost, da enkrat poizkusiš tudi osvojiti etapo, če se bom 'slučajno' znašel v begu. Drugače pa bom novo znanje, ki ga prejemam, poskušal pokazati na dirki po Kataloniji in po Valencii, kjer bom kapetan,« Vlasov ves čas poudarja prednosti velike okrepitve, a hkrati ohranja svoj pedigre izvrstnega kolesarja in priznava, da celotne sezone ali cele dirke ne bo preživel samo v vlogi pomočnika.

V celoti še ne ve, kako se z Rogličem ujameta na kolesu. »Na teh dveh kampih na Majorki so najini programi različni in še nisva kolesarila skupaj v skupini. Sedaj bova odšla na skupne višinske priprave, predvsem pa potrebujeva dirke, da se še kolesarsko bolje spoznava.« Zato pa se Vlasov, ki naj bi na Touru opravljal vlogo glavnega gorskega pomočnika, odlično z nekdanjim smučarskim skakalcem ujame na skupnih večerjah. »Oba sva velika šaljivca. To zelo spoštujem pri njem, da se zna zabavati. V našem poklicu je pomembno ohranjati pozitivno moralo, saj je tako veliko lažje preživljati naporne dneve in v tem sva si zelo podobna,« pove Rus, ki je nato v smehu tudi dodal: »Kes sem Rus se mora tudi malce merkati, če kaj pove po slovensko. Razumem nekaj besed oziroma vsaj kontekst, seveda pa med seboj govoriva angleško,« ki bo prvo dirko skupaj z Rogličem najverjetneje vozil v začetku marca. Oba asa ekipe Bora-Hansgrohe imata za zdaj predviden nastop na dirki Pariz–Nica, kar bo njuna prva dirka sezone. Pred tem bosta skupaj opravila blok višinskih treningov na vulkanu Tejde na otoku Tenerif.