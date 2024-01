V tokratnem prvem podkastu je predsednica Nataša Pirc Musar gostila filozofinjo Renato Salecl. Pogovarjali sta se o življenju in delovanju v času krize identitet, kjer sta izpostavili nasilje in jezo med mladimi, ki se širi tudi preko družbenih omrežij. Predvsem za mlade so pomembna vprašanja, kako izstopiti iz sveta ponujenih identitet in vsiljenih vzorcev in kako najti pot do svojih resničnih želja in interesov, pa tudi do večjega prepoznavanja družbene odgovornosti za skupnost in sočloveka.

Pogovarjali sta se tudi o tem, kako omejiti razvoj umetne inteligence, da bo ta služila človeku, in ne obratno. Poudarili sta, da lahko slednja pomaga tudi pri premagovanju izzivov podnebnih sprememb, a jo je treba uporabljati predvsem transparentno. Naslovili sta tudi nesebično solidarnost, ki jo ljudje premoremo v času kriz in katastrof, kot so bile lanske ujme.

Ustvarjanje podkasta je predsednica napovedala že aprila. »Želela bi si pogovarjati z ljudmi, do katerih morda novinarji težje pridete, pa bom jaz morda lažje,« je dejala tedaj. Predsedničini podkasti bodo izhajali vsak drugi mesec, do konca leta pa so napovedani za 15. v mesecu.

Svoj podkast pripravlja tudi vlada

Svoj podkast pripravljajo tudi v vladnem uradu za komuniciranje (Ukom), ki se bo imenoval GOVSI podkast, z njim pa želijo širiti ustaljene načine obveščanja in komuniciranja z javnostjo ter krepiti transparentnost vladnega delovanja, so sporočili iz Ukoma.

Podkast bo namenjen poglobljeni predstavitvi vladnih vsebin in drugih aktualnih družbeno pomembnih tematik. Gostili bodo ministre, državne sekretarje in druge vladne predstavnike ter različne strokovnjake. Nastajal bo v produkciji in prostorih Ukoma, imeli pa bodo več voditeljev - praviloma zaposlene v državni oz. javni upravi, glede na vsebino pa bodo sodelovali tudi z zunanjimi sodelavci. Oddaje bodo predvidoma objavljene ob petkih dopoldne, za zdaj pa načrtujejo eno do dve oddaji na mesec.

Prvi podkast bo na voljo že ta petek. Ob 20. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo in zvezo Nato je Slovenija postala nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov, zato bosta prva gosta ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in minister za obrambo Marjan Šarec, oddajo pa bo vodil Boštjan Lajovic, so še sporočili iz Ukoma.