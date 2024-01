Po besedah Gašperja Škarje javno podjetje vseskozi dela transparentno, vse javno objavlja, pripravili so tudi več brošur, zloženk in medijskih dogodkov, na katerih poskušajo ozaveščati svoje uporabnike in jih spodbujati k nižji porabi toplote. »Ljudje so pač navajeni, da je bila cena toplote ugodna, zato ni bilo potrebe po varčevanju, sedaj pa je treba življenjske navade prilagoditi novim razmeram,« je v današnji izjavi za javnost dejal Škarja.

Prebivalce Velenja so zneski močno presenetili. Nek občan Velenja je na enem izmed družbenih omrežij zapisal, da se mu je cena ogrevanja v zadnjih treh mesecih povišala s 123,13 evra na 351,32 evra ob po večini prižganem zgolj enem radiatorju v dnevnem prostoru. Drugi pa je navedel, da je januarja prejel položnico za komunalne storitve v višini 438,46 evra, od tega znaša strošek ogrevanja 296,90 evra.

Kot je zapisano na spletnih straneh velenjske komunale, variabilni del cene toplote ostaja nespremenjen in znaša 73,05421 evra za megavatno uro. V letošnji kurilni sezoni je treba upoštevati tudi 22-odstotni davek na dodano vrednost na energent, ki ga je vlada v prejšnji kurilni sezoni znižala na 9,5 odstotka.

Vedno višja cena toplotne energije delno tudi posledica rasti cen emisijskih kuponov

»Žal je vedno višja cena toplotne energije delno posledica rasti cen emisijskih kuponov, ki jih moramo plačevati za ogrevanje kljub našim prizadevanjem, da bi bili plačila kuponov za ogrevanje opravičeni, saj je daljinski sistem ekološki. Na ceno emisijskih kuponov Komunalno podjetje Velenje nima vpliva"« navajajo v komunali.

Zaradi rekordno visokih temperatur v letu 2023, ki so se zavlekle v pozno jesen in začetek zime, in ukrepov, ki so jih začeli upoštevati odjemalci, kot so znižanje priključnih moči, energetske sanacije stavb in varčevanje pri ogrevanju, je bila poraba toplote lani najnižja doslej, kar je ugodno vplivalo na stroške pri uporabnikih.

Nazadnje je velenjska komunala ceno ogrevanja dvignila s 1. februarjem lani za industrijski in poslovni odjem, za gospodinjski odjem pa s 1. majem lani, in sicer zaradi povišanja povprečne nakupne cene toplote iz Termoelektrarne Šoštanj, ki jo potrjuje Agencija RS za energijo.