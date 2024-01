Za izvedbo ukrepov potrebno sodelovanje krajanov

Na Občini Domžale je potekal sestanek glede nadaljevanja sanacijskih del po lanskih poplavah v krajevnih skupnostih Homec – Nožice in Radomlje. Poleg županje Renate Kosec in podžupana Boruta Ernestla se je s predsednico KS Homec – Nožice Lucijo Šarc, predsednico KS Radomlje Sonjo Jerman in predstavnikoma krajanov sestal tudi vodja Sektorja srednje Save z Direkcije Republike Slovenije za vode Tone Cezar. Kot je bilo iz pogovorov mogoče razbrati je direkcija za vode v prvi fazi, pri intervenciji, uporabila idejno zasnovo protipoplavnega projekta, obstoječega že pred poplavami. Za drugo fazo, sanacijo, pa bodo s projektanti preučili nove razmere na terenu ter vse podane pobude in pomisleke krajanov, tako da bodo protipoplavni ukrepi najustreznejši in najzanesljivejši.