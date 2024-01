Lai je na srečanju z delegati na sedežu svoje Demokratske napredne stranke (DPP) poudaril, da sta »svoboda in demokracija najdragocenejši dobrini tajvanskega ljudstva in sveti gori za zaščito Tajvana«. »To sta tudi temeljni vrednoti, ki si jih delita Tajvan in ZDA, ter temelj dolgoročne stabilnosti partnerstva med Tajvanom in ZDA,« je dejal. Washingtonu se je zahvalil za podporo in dodal, da se veseli sodelovanja.

Pred srečanjem z novoizvoljenim predsednikom, ki je na sobotnih volitvah slavil z nekaj več kot 40 odstotki glasov, se je delegacija mudila na uradu odhajajoče predsednice Tsai, ki bo položaj uradno zapustila 20. maja. 67-letna voditeljica je ocenila, da ima obisk delegacije velik pomen, saj kaže na tesne odnose med Taipeijem in Washingtonom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vprašanje Tajvana sicer ostaja eden glavnih razlogov za trenja med Kitajsko in ZDA, ki so glavna dobaviteljica orožja Taipeiju, v primeru konflikta pa so zavezane tudi obrambi otoka. Kitajska je Laija pred volitvami označila za resno nevarnost in volivce pozvala, naj ga ne podprejo.

Po razglasitvi volilnega izida pa je Peking sporočil, da ta ne bo spremenil osnovnega okvira in trenda razvoja odnosov ali oviral neizogibne ponovne združitve v okviru politike ene Kitajske. Lai je medtem zagotovil, da bo samoupravni otok branil pred kitajskim ustrahovanjem ter ohranjal mir in stabilnost v Tajvanski ožini.