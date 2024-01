Raketa je bila po navedbah osrednjega poveljstva ameriške vojske (Centcom) usmerjena proti ladji USS Laboon, ki je plula v južnem delu Rdečega morja. V bližini jemenske obale jo je sestrelilo ameriško vojaško letalo, so zapisali in po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodali, da ni poročil o škodi ali žrtvah.

Hutiji že dlje časa napadajo tovorne ladje v Rdečem morju, trdijo, da v znak podpore Palestincem v Gazi, kjer Izrael že več kot tri mesece vodi silovito ofenzivo. V odgovor na te napade sta ZDA in Velika Britanija v petek in soboto napadli položaje hutijev v Jemnu. Hutiji so o novih napadih poročali tudi v nedeljo, a so v Washingtonu to zanikali.

Prek ožine Bab el Mandeb, ki Rdeče morje povezuje z Adenskim zalivom, potuje okrog 12 odstotkov globalne trgovine. Da bi zaščitili pomembno trgovsko pot, je Washington minuli mesec naznanil pomorsko varnostno pobudo, v kateri je sodelovalo več držav, a so hutiji nadaljevali napade.