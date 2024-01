Na Poljskem so domači navijači dokazali, da so pravi ljubitelji smučarskih skokov, in so kljub slabšim rezultatom svojih ljubljencev napolnili doskočišče ob rahlo prenovljeni skakalnici Adama Malysza. V soboto so bili na superekipni tekmi nagrajeni s pravim spektaklom. Ker je skakalnica doživela rahlo prenovo v izteku, je bila nasprotno od preteklih let pripravljena brezhibno in je omogočala rekordne skoke, ki niso bili nevarni za skakalce.

Žirija tekmovanja, z direktorjem svetovnega pokala Sandrom Pertilejem na čelu, je ostala zvesta svoji filozofiji, da morajo skoki postati šov, in dopuščala skoke v samo dno 120-metrske skakalnice v Wisli. Na tretji superekipni tekmi v zgodovini svetovnega pokala je do prve zmage prišla Slovenija. Mednarodna smučarska zveza (FIS) je lani v Lake Placidu prvič izvedla nov format ekipnega tekmovanja, kjer reprezentanco zastopata dva skakalca. Za Slovenijo sta nastopila Timi Zajc in Domen Prevc ter na premieri prišla do petega mesta. Že na drugi tovrstni tekmi v Raşnovu sta Žiga Jelar in Maksim Bartolj z drugim mestom poskrbela za prve slovenske stopničke.

V Wisli je selektor Robert Hrgota v ekipo uvrstil Anžeta Laniška in Lovra Kosa, ki sta bila v petkovih kvalifikacijah za nedeljsko posamično tekmo na prvem in tretjem mestu ter tako prva favorita za zmago. Orla se izziva nista ustrašila in sta zanesljivo upravičila svojo vlogo. Na izjemno zanimivi tekmi z vzgonskim vetrom in rekordnimi skoki sta bila ves čas na vrhu rezultatske razpredelnice, le po prvem skoku Kosa je bila pred slovensko dvojico Norveška. »Vsi na tekmi smo res uživali in sploh ni kaj dodati,« je bil kratek pri povzetku tekme ​Anže Lanišek​, ki je imel najboljšo oceno med posamezniki. Nekaj časa je bil s 137,5 metra tudi rekorder naprave, a mu je ta naziv zelo hitro odvzel Nemec Andreas Wellinger, ki je skočil celo sedem metrov dlje. Prvi mu je za izjemen skok čestital ravno priljubljeni Žaba, ki je znova pokazal svojo športno osebnost, zaradi katere je že lani v Sloveniji prejel nagrado. Nemci so sicer na koncu zaostali za Slovenci in Avstrijci. »Super tekma, trije vrhunski skoki z moje strani in zaslužena zmaga,« je bil še bolj jedrnat po koncu tekme drugi slovenski as ​Lovro Kos.

Napad v finalu ni uspel

Po izjemni soboti so slovenski orli fantastične skoke v Wisli nadaljevali tudi včeraj. Predvsem v prvi seriji so Lanišek, Kos in Peter Prevc poskrbeli za skoraj domače prvenstvo, saj so bili na drugem, četrtem in šestem mestu. Nasprotno od sobote, ko je na skakalnici ves čas pihal vzgonski veter in je žirija mirno puščala enotno zaletno mesto, je bilo včeraj drugače. Veter je menjaval smer, s tem pa tudi zaletno mesto, kar je pomenilo, da je bilo za vrhunski rezultat potrebne tudi nekaj sreče.

V finalu je ta zapustila Anžeta Laniška, ki je s skokom z napako na koncu zasedel deveto mesto. Lovro Kos je bil še tretjič letos četrti, Peter Prevc pa si je s petim mestom zagotovil najboljši izid sezone. S tremi skakalci med deseterico se je povsem pozabilo tudi na ponesrečen skok Timija Zajca, ki je bil kasneje še diskvalificiran. »Ena zanimiva tekma, škoda finalne serije, bili smo v igri za zmagovalni oder s tremi tekmovalci. Če pa potegnemo črto, je bil to za nas zelo uspešen konec tedna,« je črto pod Wislo potegnil glavni trener Robert Hrgota. Do zmage je z izjemnim finalom prišel dobitnik zlatega orla Rjoju Kobajaši, boljši je bil od Stefana Krafta in Andreasa Wellingerja. Kljub manjšim napakam v finalu je Slovenija močno na prvem mestu poljske turneje, ki je ustanovljena na novo. V primerjavi z drugimi turnejami se na Poljskem za zmago ne borijo posamezniki, temveč nacije, na posamični tekmi pa se v seštevek zabeležijo točke najboljših dveh posameznikov reprezentance. Zmaga na koncu prinaša 50.000 evrov. Turneja se nadaljuje s torkovimi kvalifikacijami v Szczyrku.

Nika Prevc prvič zapravila vodstvo

Dogajanje v ženskem svetovnem pokalu, ki je potekalo v Saporu, je zaznamovalo težavno vreme in pomanjkanje skakalne opreme. Kljub temu je organizatorjem uspelo izpeljati dve tekmi. V soboto je v pravem snežnem metežu kazalo, da nove serijske zmagovalke Nike Prevc nič ne more vreči iz tira, saj je močno vodila po prvi seriji. V finalu pa se lahko zahvali le varovalni vrvici, da ni pristala na glavi, podobno kot njen brat Peter lani v Planici. V sneženju se ji je odpela vez na zadnji strani čevlja, kar je pomenilo slabši skok in zdrs na deseto mesto. Prvič v karieri je tako zapravila vodstvo po prvi seriji in ni prišla do končne zmage. To je vpisala Eva Pinkelnig.

Včeraj je za edine slovenske stopničke na Japonskem poskrbela Nika Križnar, ki v soboto celo ni nastopila. Z dvema dobrima skokoma je prišla do tretjega mesta. »Res sem vesela, da se mi je poklopilo tudi v Saporu. V prejšnjih letih vem, da sem tu vedno imela kar nekaj težav, skakalnica mi ni bila všeč. Mislim, da bom zdaj začela razmišljati malo drugače, da se vse da, če le hočeš, če le imaš voljo,« je povedala ​Nika Križnar. Nika Prevc je s še enim desetim mestom zadržala prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala, obakrat pa sta točke dosegli tudi Ema Klinec in Katra Komar. Skakalke na Japonskem čakajo še tekme v Zau.

Na pomoč priskočilo slovensko veleposlaništvo na Japonskem V soboto so imele skakalke največ težav s skakalno opremo, ki ni pravočasno prišla na Japonsko. Kanadčanke in Romunke so celo ostale brez nastopa v kvalifikacijah, ravno tako Nika Križnar. Katra Komar, Ema Klinec in Nika Prevc so si ustrezno opremo za kvalifikacije izposodile od prijaznih sotekmovalk, tik pred začetkom prve serije pa so prejele svojo opremo. Pri tem ima veliko zaslug tudi slovensko veleposlaništvo na Japonskem, saj je Jaka Miklavčič več kot 15 ur čakal na letališču v Tokiu in nato poskrbel, da je oprema pravočasno prišla na tekmovališče, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.