Realovci s hat-trickom Viniciusa v superpokalu nadigrali Barcelono

Nogometaši madridskega Reala so zmagovalci španskega superpokala. V finalu zaključnega turnirja, ki ga je gostil savdski Rijad, so danes premagali Barcelono s 4:1 (3:1). Za Real je to 13. naslov v tem tekmovanju, Barca je ostala pri prejšnjih 15.