Švicarska alpska smučarka Lara Gut - Behrami je bila najhitrejša na drugem superveleslalomu v Altenmarkt-Zauchenseeju in se veselila jubilejne 40. zmage v svetovnem pokalu. Več zmag od 32-letne alpske smučarke je zbralo le šest tekmovalk: Američanki Mikaela Shiffrin (93) in Lindsey Vonn (82), Avstrijki Annemarie Moser - Pröll (65) in Renate Götschl (46), Švicarka Vreni Schneider (56) in Švedinja Anja Pärsson (42).

Najuspešnejša aktivna superveleslalomistka je minuli konec tedna preprečila Cornelii Hütter dvojno superveleslalomsko zmago v treh dneh, potem ko je bila Avstrijka druga, prepričljivo pa vodi v skupnem seštevku discipline. Junakinja sobotnega smuka je bila Sofia Goggia, ki je dobila prvo preizkušnjo v sezoni. Italijanka je dosegla 18. zmago v kraljevi smučarski disciplini in se na večni lestvici prebila na četrto mesto. Več smukaških zmag imajo na računu le nedosegljiva Lindsey Vonn (43), Annemarie Moser - Pröll (36) in Renate Götschl (24).

Osamljena Slovenka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec v Altenmarkt-Zauchenseeju ni izpolnila pričakovanj. Tretjič se je sicer uvrstila med najboljšo petnajsterico, a jo dvanajsta mesta ne zadovoljijo. Mariborčanka je bila znova slaba v superveleslalomu, kjer je s 43. mestom prehitela le tri tekmovalke, ki so prismučale do cilja. »S tremi nastopi v Zauchenseeju ne morem biti zadovoljna. V primerjavi s petkom sem naredila korak naprej v superveleslalomu, a mi manjka samozavesti, s katero bi lahko napadla progo. Na smučeh ne dosežem želene hitrosti in ne pospešujem, kar se zelo pozna na času. Še zlasti ne na takšnem snegu, kot je bil v Zauchenseeju, saj ni dopuščal nobene napake,« je bila samokritična Ilka Štuhec ter dodala: »V naslednjih dneh si bom vzela nekaj malega počitka, pred naslednjimi tekmami v Cortini d'Ampezzo pa me čakajo treningi. Vem, čemu se moram posvečati in za kaj si prizadevam. Ko se bodo delčki sestavili, verjamem, da bo tudi rezultat takšen, kakršnega si želim.«

Svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske se bo jutri nadaljeval v Flachauu, kjer bo nočni slalom (prva proga ob 18. uri, druga ob 20.45).