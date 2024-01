Švicarski čudežni deček alpskega smučanja Marco Odermatt je minula dva konca tedna na domačih tekmah v Adelbodnu in Wengnu poskrbel za navdušenje, kakršnega ne pomnijo niti najstarejši ljubitelji belega cirkusa. Potem ko je do minulega konca tedna dosegel dve zmagi (dobil je veleslalom v Adelbodnu in smuk v Wengnu) ter bil enkrat drugi (na superveleslalomu v Wengnu), je v soboto prepričljivo ugnal konkurenco na najdaljšem smuku na svetu za 94. pokal Lauberhorna. Po podatkih avstrijske televizije se je v prekrasnem vremenu v švicarskih Alpah v soboto ob progi in v cilju zbralo 38.000 gledalcev, kar je absolutni rekord prireditve z najdaljšo alpsko smučarsko tradicijo.

Kako prepričljivo je Odermatt opravil z najdaljšo progo na svetu, kažejo zaostanki. Le sijajni Francoz Cyprien Sarrazin se mu je približal na manj kot sekundo zaostanka, tretji Italijan Dominik Paris pa je zaostal za skoraj dve sekundi. Z zmago v Wengnu z vrha proge je Odermatt izpolnil osnovni cilj sezone, v kateri ni velikega tekmovanja. Njegov drugi cilj sezone je zmaga na smuku v Kitzbühlu, kjer se bo ta konec tedna nadaljeval svetovni pokal z dvema smukoma (v petek in soboto) in slalomom (v nedeljo).

Slovenci znova slabi

Medtem ko se Avstrijci v tej sezoni na smuku še niso uvrstili na zmagovalni oder, so precej uspešnejši na slalomih, saj so zmagali na vseh štirih v tej sezoni. Junak je Manuel Feller, ki je v Wengnu dobil že tretjega v sezoni in se utrdil na mestu vodilnega v seštevku discipline. Avstrijec je na prvo mesto napredoval s tretjega po prvi progi, najbolj pa sta se mu približala Norvežana Atle Lie McGrath in trikratni zmagovalec Wengna Henrik Kristoffersen.

Slovenski moški izkupiček minulega konca tedna v Wengnu je bil spet zelo slab. Pet točk svetovnega pokala je s 26. mestom v smuku osvojil le Miha Hrobat, preostala trojica pa je bila daleč od točk. Martin Čater, ki se je v Wengnu trikrat uvrstil med najboljšo deseterico, kaže v tej sezoni znova klavrno podobo, Nejc Naraločnik pa še čaka prvo točko svetovnega pokala. Znova je razočaral Štefan Hadalin, ki v slalomu ni prismučal niti do prvega vmesnega časa. Medtem ko alpski del SZS medijem po tekmah pošilja zvočne izjave slovenskih alpskih smučarjev, po slalomski blamaži v Wengnu nismo prejeli odziva iz slovenskega tabora. Drugič zapored po Adelbodnu.

Podatek sproža pomisleke o vzdušju in obveznostih v slovenskem slalomskem taboru, ki ga vodi Sergej Poljšak.

Številni grdi padci in hude poškodbe sprožajo razmisleke

Več kot o rezultatih v Wengnu se je minuli konec tedna govorilo o poškodbah in grozljivih padcih. Na četrtkovem smuku si je kolenske križne vezi strgal Švicar Marc Kohler, na petkovem superveleslalomu Francoz Alexis Pinturault, ki sodi pri 32 letih s 34 zmagami svetovnega pokala med najizkušenejše alpske smučarje. »Vrnil se bom še močnejši,« je sporočil Alexis Pinturault po operaciji. Na sobotnem smuku pa je tik pred ciljem grdo padel Aleksander Aamodt Kilde. Nekdanji skupni zmagovalec svetovnega pokala ter dobitnik štirih malih globusov v hitrih disciplinah je negiben obležal na tleh, vidni pa so bili tudi sledovi krvi. Potem ko ga je helikopter odpeljal v bernsko bolnišnico, je kazalo na hude poškodbe, ki jih je Norvežan z objavo na družbenih omrežjih omilil. Včeraj so ga v Bernu operirali, izpahnil si je ramo, dobil ureznino na nogi, skupil pa jo je tudi po obrazu. Koliko časa bo Kilde odsoten s smučišč, za zdaj še ni znano. Bil pa je vesel hitrega obiska partnerice Mikaele Shiffrin.

Številni padci v Wengnu, zaradi katerih je bil smuk večkrat prekinjen, so sprožili številne polemike. Medtem ko je na stolu vodilnega alpskega smučarja gledal nemočnega norveškega tekmeca, je Marco Odermatt v kamero dejal: »Nikoli več v Wengnu tri tekme zapored.« Čeprav gre za najboljše in najbolj pripravljene alpske smučarje na svetu, se je izkazalo, da so tri tekme na najdaljši progi na svetu in še treningi prehud zalogaj. Pomislek je sprožil tudi moški direktor tekem svetovnega pokala Marcus Waldner: »Ni dobro, da v že prenatrpan koledar na silo vrinemo nove dirke, kot se je zgodilo v Wengnu, kjer smo nadomeščali odpadli smuk iz Beaver Creeka.« Dvome o smiselnosti natrpanega urnika so sprožili tudi številni drugi alpski smučarji. Med njimi niso bili redki, ki so mnenja, da je tekmovalni koledar kratek, zato so tekme dobrodošle.