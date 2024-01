4,06 m je dolžinska mera i20, katerega prtljažnik pogoltne od 352 do 1165 litrov.

Novi i20 je opremljen z naborom varnostnih sistemov smart sense. S široko paleto aktivnih in pasivnih sistemov ter naprednih pomagal nudi enega bogatejših varnostnih paketov v svojem razredu.

3 bencinski motorji so na razpolago, vstopni 1,2 litrski ima moč 84 konjev (62 kW), dva 1-litrska pa 100 (73 kW) in 120 konjev (88 kW). Slednji je na voljo z blagim hibridnim sistemom in opcijsko s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom z dvojno sklopko.

18.800 € je cena osnovnega modela, ponujajo 2000 evrov popusta.