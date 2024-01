Elon Musk je o autopilotu javnost prvič seznanil že leta 2013, ko se je vprašal, če dobro deluje v zraku, zakaj ne bi še na tleh? Skozi leta je sistem doživel več posodobitev in postajal vse bolj avtonomen, tako da sam ohranja smer vožnje, pospešuje in zavira ter vnaprej prepozna možnost nesreče, a ni vsemogočen. In prav pri besedici vsemogočen se začne stvar zapletati. Američani so namreč prepričani, da autopilot pomeni, da jim za volanskim obročem v povezavi z vožnjo ni potrebno narediti ničesar, to pa se je že večkrat izkazalo kot usodno. Nedavno so o nesreči, ki se je zgodila leta 2019 in je model 3 nenadoma zavil s ceste, trčil v drevo in zagorel, voznik pa je umrl, razpravljali tudi na sodišču, končna sodba pa bo imela velik vpliv na razvoj tovrstnih sistemov v prihodnosti. Tožilci so namreč od Tesle zahtevali 400 milijonov dolarjev odškodnine, a so odvetniki poudarjali, da je voznik vozil pod vplivom alkohola in da ni povsem jasno, ali je bil sistem v času trka sploh vklopljen. Porota se je odločila v korist Tesle, ki je tako dobila enega prvih sodnih primerov, ki je nastal zaradi nesreče v povezavi s sistemom autopilot.

Sodba je izjemno pomembna, saj je sedaj javnosti jasno, da je za vožnjo avtomobila, pa čeprav je opremljen s sistemi avtonomne vožnje, odgovoren voznik. Tudi ostale znamke pa bodo lahko sedaj bolj sproščeno razvijale podobne sisteme, brez strahu, da jih v primeru nesreč čakajo astronomsko visoke tožbe. Je pa res, da se zakonodaji v ZDA in Evropi močno razlikujeta, pri nas je namreč uzakonjeno, da mora človek voziti avto in ne narobe, tako da na primer sistem, če se kakšnih 20 sekund voznik ne dotakne volanskega obroča, le-tega na to takoj opozori, prav tako naj bi se evropski proizvajalci odrekli zadnji stopnji avtonomne vožnje, ko v vozilu sploh ne bi bilo volanskega obroča.

Ker so Teslini električni avtomobili najbolj priljubljeni na svetu, je zelo pomembno, da so njihovi uporabniki poučeni o delovanju autopilota tako v ZDA kot v Evropi, kljub temu pa se bodo nesreče kot posledica nerazumevanja delovanja sistema gotovo še dogajale. A je Elon Musk lahko nasmejan, saj se zaveda, da njegovi razvojniki razmišljajo pravilno. Ali bodo nekoč avtomobili, vsaj nekateri, na tleh tako suvereni, kot so letala v zraku, pa bo pokazala prihodnost.