Dražbena hiša bo ponudila tudi glasbenikov kombinezon z okraski iz slonovine in zlata, ki ga je nosil v zgodnjih fazah kariere, ta odrska oprava pa je ocenjena na 8000 do 12.000 dolarjev. Kombinezon je delo oblikovalke Annie Reavey, leta 2018 pa so si ga izposodili za namene biografskega filma Eltona Johna Rocketman. V ponudbi so tudi klavir Yamaha (ocenjen na 30.000 do 50.000 dolarjev), vintage Versacejeve srajce, fotografije Andyja Warhola, Helmuta Newtona … Kolaž v obliki srca naj bi za Eltona Johna in njegovega moža Davida Furnisha izdelal Damien Hirst, stroka pa meni, da bi lahko dosegel ceno od 350.000 do 450.000 dolarjev.