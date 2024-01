V Novem mestu presenečenja ni bilo. Budućnost, ki se bori za drugo mesto prvenstvene razpredelnice, je upravičila vlogo favoritov, tekma je bila izenačena le v prvem delu, gosti pa so si odločilno tekmo priigrali v drugi četrtini. V nadaljevanju so le pazili, da se ne bi Dolenjci, ki ostajajo pri treh zmagah in na predzadnjem mestu lestvice, resneje približali.

Krka je vodila le na začetku tekme, po petih točkah Jairusa Hamiltona je bilo na semaforju 7:2. Zadnjič so vodili z izidom 18:17, nato pa so reči v svoje roke začenjali jemati gosti. Z delnim izidom 8:0 so ušli, nato pa prednost le večali. Že ob polčasu so imeli 16 točk razlike, v tretji četrtini je prednost narasla, ob koncu tekme pa jo domači vendarle nekoliko znižali. Blizu črnogorski ekipi pa niso bili.

V domači ekipi, ki je zgrešila le enega od 18 prostih metih, je bil s 15 točkami najučinkovitejši Hamilton, pri gostih jih je Brandon Paul dosegel 20, zadel je tudi tri mete za tri točke. V naslednjem krogu bo Krka gostovala v Zadru.