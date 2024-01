Oživiti želijo rabo hišnih imen

Pred dnevi je izšla že 57. knjižica, v kateri so zbrana hišna imena in za katero stoji Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (Ragor). Podatki za seznam hišnih imen, ki so objavljena v knjižici, so bili pridobljeni s pregledom zgodovinskih virov, razgovori s starejšimi domačini in na srečanjih s krajani na Lasenem, v Motniku, Šmartnem, Špitaliču in Lazah.