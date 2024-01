Po desetih urah razprave je porota v kraju Midstone v britanskem Kentu soglasno odločila, da sta 27-letna Sian Hedges in njen nekdanji partner, 35-letni Jack Benham, konec novembra 2020 umorila njenega leto in pol starega sina Alfieja Phillipsa. Fantiča naj bi pretepla do smrti, nato pa ga zadušila. Nekdanja partnerja, ki sta se le dva meseca prej spoznala pri skupnem preprodajalcu mamil, sta krivdo zanikala. Sodnik John Cavanagh jima je izrekel dosmrtno zaporno kazen, pri čemer lahko ona za pogojni izpust prvič zaprosi po 19, on pa po 23 letih v zaporu.

70 različnih poškodb

»Napad nanj je bil krut in brutalen. Tudi po njem sta mislila le nase. Lagala sta o tem, kaj se je zgodilo v avtodomu, laži pa nadaljevala tako v zaslišanjih kot na sojenju,« ju je okrcal sodnik. Po napadu na dečka sta njegova mama in njen partner namreč skušala zakriti sledi, ki bi lahko kazale na njuno vpletenost v nasilno smrt. A čisto zares kaj veliko nista mogla storiti. Na dva meseca in pol trajajočem sojenju so namreč spregovorili tudi o tem, kako so na obdukciji našteli kar 70 različnih poškodb na leto in pol starem Alfieju. Imel je zlomljena rebra, roki in nogo, notranje krvavitve, vse telo je imel prekrito z modricami in praskami, na obrazu pa znamenja ugrizov. Vzrok smrti je bila najverjetneje bila zadušitev. Umrl je ponoči, ko je bil z mamo in njenim partnerjem v avtodomu, parkiranem na vrtu Benhamovih staršev v kraju Hernhill. Dvojica se je tistega večera predajala viskiju in kokainu, sledi katerega (pa tudi marihuane in alkohola) so našli tudi v truplu malčka. Njuna različica zgodbe je bila, da so vsi trije zaspali v isti postelji, okoli pol dvanajstih naslednje dopoldne pa sta ga našla neodzivnega. Še isti dan so ju aretirali, tri mesece pozneje pa ju obtožili umora.

Fantek mu ni bil všeč

Patolog je na truplu fantka odkril tudi starejše poškodbe, ki jih je njegova mama skušala razložiti, a ji to ni najbolje uspelo. Nihče ji ni verjel. Rano pod očesom naj bi si zadal sam, ko se je igral s ključi, s prsti naj bi se sam zataknil v vrata pasjega dvorišča, večkrat je sam padel in se do krvi poškodoval, 35-letni soobtoženi pa je razložil, kako ga je nekoč držal v rokah nad svojo glavo, deček pa mu je zdrsnil iz rok in si nosek poškodoval tako, da je z njim udaril v njegove zobe. Porota je prebrala tudi SMS-sporočilo, v katerem je otrokova mama partnerju potožila, da jo je »mali drekač« ugriznil v roko, ki da jo zaradi tega neizmerno boli, on pa ji je v odgovoru svetoval, naj ga ugrizne nazaj. Na sojenju sta povedala, da je bila vse skupaj le šala. Benham je v zaslišanju policiji dejal, da se ni imel za očima, da se z malčkom ni kaj prida ukvarjal, da je bil razvajen in da mu sploh ni bil všeč. Na sojenju je zgodbo obrnil in vztrajal, da ga je imel »za svojega«.