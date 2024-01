Po navedbah policije je bilo na shodu pred Brandenburškimi vrati več tisoč ljudi. Predstavnica organizacije Fridays for Future, ki je prav tako pozvala k udeležbi na shodu, jih je naštela 25.000. Shod je potekal pod geslom »Ubraniti demokracijo«. Policija ni poročala o morebitnih incidentih.

Okoli 10.000 ljudi se je zbralo na shodu v Potsdamu, je povedal tamkajšnji župan Mike Schubert, ki je pozval k udeležbi. Udeleženci so nosili napise »Držimo skupaj« in se zavzemali za multietnično družbo. Pred dnevi so preiskovalni novinarji objavili, da so se desničarski skrajneži in politiki iz skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) novembra sestali v vili v Potsdamu in razpravljali o načrtih za množično deportacijo milijonov migrantov iz Nemčije.