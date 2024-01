Francoski vlačilec je iz morja, ki imelo takrat okoli 9 stopinj Celzija, rešila nekaj več kot 30 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Štiri trupla so našli v vodi, peto pa na obali. Še ena oseba je v kritičnem stanju. Preživele so odpeljali v zatočišče v Calaisu. Po neuradnih navedbah je bilo migrantov mnogo več, okoli 70, med njimi naj bi bili tudi otroci.Lani je med poskusom prečkanja Rokavskega preliva umrlo 12 migrantov.

Z območja okoli Calaisa je najkrajša razdalja do britanske obale, zato je že dolgo tarča migrantov. Več kot dve desetletji po zaprtju centra Rdečega križa v kraju Sangatte še vedno več sto ljudi biva v šotorih in zasilnih zavetjih v bližini Calaisa in Dunkirka ter čaka na priložnost za prehod na drugi stran v tovornjaku ali plovilu.