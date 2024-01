»Vlada z začetkom ločenih pogajanj s sindikatom Fides spoštuje podpisane zaveze iz stavkovnega sporazuma, podpisanega januarja 2023. Naša osrednja skrb so pacienti, saj si želimo, da pridejo do zdravnika, ko ga potrebujejo,« so danes sporočili iz ministrstva za zdravje.

Kot so dodali, odločitev Fidesa, da stavko nadaljuje, toliko težje razumejo, saj je vladna pogajalska skupina naredila vse, da bi jo preprečila. »Do Fidesa smo pristopili z zelo konstruktivnim in razumnim predlogom za rešitev stavkovnih zahtev,« zagotavljajo na ministrstvu.

Fidesu so, kot so zapisali, ponudili podpis stavkovnega sporazuma, ki ponuja realne rešitve v okviru enotnega plačnega sistema in ne ruši dogovora, da se višajo plače samo eni plačni skupini, saj bi s tem v plačni sistem po pojasnilih ministrstva vnesli dodatna nesorazmerja, tudi znotraj poklicne skupine zdravnikov.

»Ponovno pozivamo sindikat Fides, da zaustavi stavkovne aktivnosti ter nadaljuje aktivnosti za iskanje kompromisa na pogajanjih skupaj z vladno pogajalsko stranjo. V pogajalskem procesu moramo v ospredje postaviti ljudi,« so sklenili.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je začetek stavke napovedal za ponedeljek ob 7. uri, trajala pa bo do preklica ali sklenitve sporazuma. Fides, ki med drugim zahteva dvig plač za starejše zdravnike, se bo sicer z vlado zopet sestal v ponedeljek ob 12. uri.