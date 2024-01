Obsojeni so iz Cassina, stari od 50 do 60 let. Pred sedmimi leti so na nemškem pokopališču v Cassinu s fašističnim pozdravom počastili tam pokopane nemške vojake Tretjega rajha, ki so med drugo svetovno vojno padli na fronti. Pred tem so v videoposnetku na spletu pozvali vse »soborce«, naj se pridružijo zborovanju, ki so ga sami označili kot fašistično.

Na prvi stopnji je sodišče v Cassinu vse tri oprostilo, sodba pa je bila po pritožbi razveljavljena, navaja Ansa.

V začetku meseca je Italijo šokiralo neofašistično zborovanje v središču Rima, na katerem se je več sto ljudi s fašističnim pozdravom spomnilo dveh neofašistov, ubitih leta 1978.

Italijanske oblasti so po incidentu identificirale več kot sto udeležencev shoda in kazensko ovadile pet ljudi. Notranji minister Matteo Piantedosi je pojasnil, da je šlo za pet članov neofašističnega gibanja CasaPound.