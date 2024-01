Izbruh se je okoli 8. ure po srednjeevropskem času začel na polotoku Reykjaness, le nekaj južneje od kraja prvega izbruha, ki je območje prizadel 18. decembra decembra lani, je sporočil islandski meteorološki urad.

Potresna dejavnost se je ponoči okrepila in prebivalce bližnjega Grindavika so evakuirali okoli 4. ure zjutraj po srednjeevropskem času. Prav tako so evakuirali hotel ob bližnjem svetovno znanem kopališču s termalno vodo Blaa lonid (Modra laguna).

Trenutno se zdi, da se je razpoka odprla v Sundhnukurju severno od Grindavika. Sundhnukur je vulkanska razpoka z vrsto kraterjev. Leži na razvodju in trenutno še ni jasno, kam bo tekla lava iz tokratnega izbruha, poročajo islandski mediji.

Ob decembrskem izbruhu novonastalega vulkana se je Grindavik izognil večji škodi, saj ga lava ni dosegla.