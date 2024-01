Kljub strašnemu trpljenju prebivalstva konca izjemno krvavi vojni še ni videti. »Nihče nas ne bo ustavil - ne Haag, ne os zla in nihče drug. Možno in potrebno je nadaljevati do zmage in to bomo storili,« je Netanjahu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal na novinarski konferenci v soboto zvečer.

Ob tem je imel v mislih tožbo proti Izraelu, ki jo je zaradi domnevnega genocida nad Palestinci v Gazi na Meddržavno sodišče v Haagu vložila Južna Afrika ter zavezništvo oboroženih skupin, ki jih podpira Iran, poimenovano tudi Os odpora.

Netanjahu je zatrdil, da so z operacijo v Gazi že »uničili večino bataljonov Hamasa«, a dodal, da se razseljeni s severa Gaze ne bodo mogli kmalu vrniti na domove.

»Obstaja mednarodno pravo in ta pravi preprosto: odstraniš prebivalstvo in mu ne dovoliš vrnitve, dokler obstaja nevarnost. In nevarnost obstaja. Tam potekajo boji,« je dejal.

Vodja agencije ZN za palestinske begunce Philippe Lazzarini je medtem ob obisku opustošenega območja Gaze dejal, da »strašna smrt, uničenje, razseljevanje, lakota, izguba in žalost v zadnjih 100 dneh omadežujejo našo skupno človečnost«.

Cela generacija otrok v Gazi je bila travmatizirana, bolezni so se širile in ura "hitro tiktaka proti lakoti", je še opozoril Lazzarini.

Med krvavim napadom na Izrael 7. oktobra so borci islamističnega gibanja Hamas ubili okoli 1200 ljudi in zajeli okoli 250 talcev. Sledila je silovita povračila operacija izraelske vojske.