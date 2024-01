V vrstah zmagovitih gostov je Herb Jones prispeval 15 točk, Jonas Valanciunas pa eno manj in 12 skokov, največ na tekmi. Kyrie Irving je bil prvi strelec Mavericks s 33 točkami, Tim Hardaway Jr. in Derrick Jones Jr. sta jih dodala po 24.

Pelikani so v prvem polčasu zadeli le štiri od 14 trojk, v drugem pa sedem od devetih tovrstnih poskusov. V tretji četrtini so Mavericks nadigrali s 39:27 in vodstva z 88:81 niso več izpustili iz rok.

To je bila tekma, na kateri je v obeh ekipah, ki se bosta vnovič v Dallasu pomerili v ponedeljek ob 20.30 po slovenskem času, manjkalo največ članov začetnih peterk v tej sezoni. Pri domačih sta poleg Dončića zaradi poškodb manjkala še Dante Exum šestič v nizu in petič novinec Dereck Lively II. Za Pelicane niso igrali Zion Williamson, Brandon Ingram in CJ McCollum.

Dallas je sedaj na sedmem mestu na zahodnem delu lige, kjer sta iz istim izkupičkom na čelu ekipi Minnesota Timberwolves in Oklahoma City Thunder. Slednja je Orlando Magic premagala s 112:100, ko je ta čas tretji strelec lige Shai Gilgeous-Alexander tekmecem nasul 37 točk.

Na čelu celotne lige pa je še naprej zanesljivo moštvo Boston Celtics, ki je Houston Rockets nadigralo kar s 145:113 za trideseto zmago ob devetih porazih v sezoni. Jaylen Brown (32) in Jayson Tatum (27) sta v napadu vodila zeleno ekipo Celtics, ki po devetnajsti domači zmago ostaja edina neporažena v NHL v tej sezoni v svoji dvorani.

V Boston se je vrnil nekdanji trener te ekipe Ime Udoka, ki sedaj na klopi Houstna. Celtics je leta 2022 vodil v finalu NBA, kjer so jih v boju za naslov prvaka premagal Golden State Warriors. Ti so izgubili s 118:129 proti košarkarjem Milwaukee Bucks, ki so drugi na vzhodnem delu za Bostonom. V Milwaukeeju je bil v domači vrsti najbolj učinkovit grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo (33).