V moški konkurenci je Siao Him Fa, branilec naslova, ki bo konec januarja praznoval 23. rojstni dan, vodil že po kratkem programu, na koncu pa zbral 276,17 točke. Srebro je pripadlo Estoncu Aleksandru Selevku (256,99), ki je dosegel uspeh kariere, bron pa Italijanu Matteu Rizzu (250,87), srebrnemu z lanskega EP. Slovenski predstavnik David Sedej je tekmovanje sklenil na dnu, na 32. mestu.

Pri dekletih je zlato z 213,25 točke osvojila Belgijka Loena Hendrickx, srebrna s prejšnjega EP in bronasta z zadnjega svetovnega prvenstva. Srebro je pripadlo branilki naslova, Gruzijki Anastasiji Gubanovi (206,52), bron pa še eni Belgijki Nini Pinzarrone (202,29), peti s prejšnjega EP. Julija Lovrenčič je bila 30.

Pri plesnih parih sta zmagala vodilna že po prvem delu, branilca naslova Charlane Guignard in Marco Fabbri, ki sta na koncu zbrala 214,38 točke, srebro sta ubranila Britanca Lilah Fear in Lewis Gibson (210,82), bron pa Litovca Allison Reed in Saulius Ambrulevičius (203,37).

Pri športnih parih je naslov pripadel Italijanoma Lucrezii Beccari in Matteu Guariseju, ki sta zbrala 199,19 točke. Na drugem mestu sta 196,14 točke dobila Gruzijca Anastasija Metelkina in Luka Berulava, bron pa sta osvojila še dva Italijana, Rebecca Ghilardi in Filippo Ambrosini s 195,68 točke, ki sta bila na prejšnjem EP druga.

V letu 2024 umetnostne drsalce čaka še svetovno prvenstvo, ki bo v Montrealu med 18. in 24. marcem. Prihodnje EP pa bo v Zagrebu 2025.