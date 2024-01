Varovanci Ricca Grossa v »njegovem Ruhpoldingu« niso bili v stiku z najboljšimi. Še več, dobrega streljanja jim ni uspelo nadgraditi v smučini. Fak in Dovžan sta zadela vseh 10 tarč, Vidmar, ki je bil najmočnejši v teku, pa se je potem, ko je zgrešil prav zadnji strel, v kazenskem krogu zavrtel enkrat.

Za omenjeno trojico velja, da je osvojila vsaj nove točke in bo priložnost za izboljšanje iskala v nedeljo na zasledovanju. Lovro Planko pa je zgrešil dve tarči in s tekmami v Ruhpoldingu že zaključil.

»Tekaško nisem imel prave moči. Vseeno sem hotel biti zelo aktiven, tudi na delih, ki gredo malce navzdol. A kot vidim, časi ne kažejo, koliko truda je bilo vloženega. Zadovoljen sem z ničlo, ki pa je bila dosti počasi. Stoje so 'deke' drsele, zato sem popravljal položaj in izgubljal. Sem se pa zavedal, da moram zadeti in sem zato vzel tudi nekaj dodatnega časa. Danes je treba biti hiter na progi in strelišču, jaz sem izgubljal v obeh segmentih in to se pozna na rezultatu,« je po tekmi povedal Fak.

»Solidno. Moral sem se zbrati na strelišču, saj mi na zadnjih tekmah ni šlo. Na progi sem se počutil dosti dobro, ampak vseeno sem izgubljal iz metra v meter. Na koncu dobro izhodišče za zasledovanje in zagotovo napredek od zadnjih tekem,« pa je bil zadovoljen tudi Vidmar.

»Na strelišču odlično. Proga pa je zelo hitra, ves čas moraš sprintati. Vsi so zelo hitri in je težko,« pa je o progi in konkurenci dodal Dovžan.

»Nisem zadovoljen. Veliko časa smo izgubili na progi. Streljanje je bilo dobro. Jaka in Miha z ničlo, Toni 90-odstoten in zgrešen šele zadnji strel, kar pomeni, da bi bil lahko brez napake. Tek je bil slab. To moramo analizirati in potem bomo videli, kaj lahko naredimo,« pa je nastop strogo ocenil selektor Ricco Gross.

O končni razvrstitvi je še enkrat več odločalo streljanje. Christiansen je za prvo posamično zmago v sezoni zadel vseh 10 tarč in za 16 sekund ugnal vse močnejšega Italijana Tommasa Giacomela, ki je na strelišču napravil eno napako. Še štiri sekunde več je zaostal Norvežan Tarjei Boe, ki je za vsega osem desetink sekunde premagal Francoza Emiliena Jascquelina, oba pa sta tekmo končala z "desetko" na strelišču.