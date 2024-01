Slovenska šampionka, dvakratna smukaška svetovna prvakinja (2017, 2019), je po petkovem superveleslalomu tožila, da ji manjka sproščenosti, kar je razlog, da na progi ni bila napadalna, kot bi si želela. Danes je opravila popravni izpit. Njena vožnja še ni zadoščala za naskok na stopničke, je pa bila v posameznih odsekih že zelo konkurenčna.

Še največ je izgubila v zgornjem delu tik po startu, ko si je nabrala 61 stotink sekunde zaostanka, a je v nadaljevanju odpeljala veliko bolje ter je v cilj prišla kot deveta od prvih 15 tekmovalk.

Do konca je Štuhec izgubila tri mesta. V Zauchenseeju bo v nedeljo na sporedu še en superveleslalom, naslednja postaja v hitrih disciplinah za ženske pa bo Cortina d'Ampezzo z dvema smukoma in superveleslalomom zadnji januarski konec tedna. Štuhec je lani pod znamenito kuliso Tofane navdušila z zmago in drugim mestom na tekmah v smuku.

Goggia, ki je v sezoni 2022/23 prevladovala na smukaških progah, v kraljevski disciplini v novi sezoni ni začela povsem na vrhu. V St. Moritzu je pred Goggio slavila Američanka Mikaela Shiffrin, ki je konec tedna v Zauchenseeju izpustila, v Val d'Iseru pa je konkurenco premagala Švicarka Jasmine Flury.

Tokrat se je smučarka iz Bergama znova zavihtela na vrh razpredelnice, ko je kot osma na startu za 34 stotink sekunde izboljšala čas do takrat vodilne rojakinje Nicole Delago, ki je nastopila kot prva.

Dvojno italijansko zmagoslavje sta preprečili Avstrijki. Stephanie Venier je za drugo mesto za Goggio zaostala desetinko sekunde, Mirjam Puchner pa se je izenačila z Delago za delitev tretjega mesta.

Goggia je osvojila karierno 24. zmago v svetovnem pokalu, 18. smukaško, s čimer se je izenačila z Dominikom Parisom kot najuspešnejša iz Italije po številu zmag na smukih v svetovnem pokalu.

Po številu zmag si drugo mesto na večni lestvici deli z Gustavom Thoenijem in Federico Brignone, ki je bila danes 14. Italijanski rekorder je še vedno Alberto Tomba s 50 zmagami.