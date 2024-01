Junak tekme v St. Paulu v Minnesoti je bil član letalcev Joel Farabee, ki je zadel za 1:1 v drugi tretjini, nato pa je bil dovolj zbran še po koncu rednega dela tekma, ko je dosegel odločilni gol v 3:36 minuti podaljška. Tyson Forester in Owen Tippett sta prav tako zadela za Flyerse, Carter Hart pa je zbral 26 obramb.

Marcus Johansson, Ryan Hartman in Matt Boldy so zadeli za Wild, ki so doživeli šest porazov na zadnjih sedmih tekmah, odkar so 30. decembra izgubili glavnega napadalca Kirila Kaprizova zaradi poškodbe. Marc-Andre Fleury iz Minnesote je zaustavil 31 strelov in ostal izenačen s Patrickom Royem na drugem mestu po zmagah v karieri lige NHL.

V Dallasu je padlo devet zadetkov, za šest so poskrbeli hokejisti gostov iz Nashvilla. Filip Forsberg je dosegel gol in podajo v tretji tretjini za zmago Nashvilla in pokvaril vrnitev vratarja Stars Jaka Oettingerja. Ryan O'Reilly je dosegel gol in dve podaji, za Nashville pa so zadeli še Jeremy Lauzon, Tommy Novak, Gustav Nyquist in Juuso Parssinen. Roman Josi je dodal tri podaje.

"To je bil odličen napor 20 igralcev," je dejal trener Predators Andrew Brunette. "Vsak je dodal svoje." Oettinger, ki je bil odsoten od 15. decembra zaradi poškodbe dimelj, je ubranil 32 obramb. "Mislil sem, da je Jake v redu," je dejal trener Stars Pete DeBoer. "Prednostna naloga št. 1 nocoj je bila, da ga spravim skozi zdravega ter da ne doživim nobenih neuspehov. Ni bil kriv."

Oettinger je dejal, da se je med štiritedenska odsotnostjo počutil, kot da bi zamudil celotno sezono. Medtem ko je bil zunaj, je bil izbran za nastop na tekmi vseh zvezd lige. Matt Duchene je dosegel gol in podajo, za Dallas pa sta zadela še Jani Hakanpaa in Wyatt Johnston.