Francoski center Minnesota Rudy Gobert se je po tekmi odsotnosti zaradi poškodbe vrnil s 24 točkami in 17 skoki za udobno zmago Timberwolves. Biki so s 75:62 vodili ob polčasu, Warriors so nato odgovorili z 48 točkami v tretji četrtini. V njej je Thompson zadel vseh pet poskusov za tri točke in zbral 17 točk, skupaj pa 30 in še šest podaj.

Curry je dodal 27 točk, a je imel znova zelo slab strelski večer, zadel je le osem od 24 metov iz igre. Ob tem je imel še devet asistenc, Jonathan Kuminga je vstopil s klopi za rezerve in imel 24 točk, do 39 točk je prišel najboljši strelec domačih DeMar DeRozan. Golden State je s 15 točkami vodil v zadnji četrtini, a so se Bulls vrnili na zaostanek s štirimi točkami na tekmi, pred katero so na posebni slovesnosti počastili ekipo iz sezone 1995/96, v kateri so slavili naslov prvaka.

Za San Antonio, zadnjo ekipo na lestvici zahodnega dela lige, je francoski zvezdniški novinec Victor Wembanyama nanizal 26 točk in 11 skokov in v zgolj 20 minutah na parketu prispeval k visoki zmagi Spurs s 135:99 nad Charlotte Hornets. Spurs imajo sedaj sedem zmag. Zadnji v ligi pa so Detroit Pistons, ki so s Houston Rockets doma izgubili s 110:112 in ostali pri vsega treh zmagah. Za rakete, ki so končale niz sedmih porazov, je Fred VanVleet 17 od svojih 20 točk dosegel v drugem polčasu.

Philadelphio sta do zmage s 112:93 nad Sacramento Kings vodila Tobias Harris (37 točk) in Tyrese Maxey (21). Za Los Angeles Clippers, ki so Grizzlies s 128:119 odpravili v Memphisu je 37 točk za njegov rekord sezone dosegel Paul George, Kawhi Leonard je za osmo zmago na zadnjih devetih tekmah dodal 22 točk.