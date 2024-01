Stokrat ponovljeno

Če bo šlo gospodarstvu dobro, bo šlo vsem dobro. To je misel, ki jo gospodarstveniki vedno znova v različnih oblikah ponavljajo. Kot lajno. Kot mantro. To misel ponavljajo tako prepričano, kot bi šlo za naravni zakon. Kot bi nam razlagali, da jabolko, ki se odtrga z drevesa, ne more poleteti v nebo, temveč pade na tla. In priznati morate, da se ta njihova misel sliši logično. Najprej moraš denar zaslužiti, da ga lahko zapravljaš. To je pač modrost, ki jo pozna vsaka gospodinja, še posebej nemška.