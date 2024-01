#intervju Henrik Neubauer: Telo ni stroj. Je živ mehanizem.

Koreograf, režiser, direktor, umetniški vodja, zdravnik, baletni solist, profesor, organizator, publicist, prevajalec, kolesar – in še bi lahko naštevali funkcije, poklice in hobije letošnjega Prešernovega nagrajenca za življenjsko delo prof. dr. Henrika Neubauerja. Najbolj intenzivno, šest desetletij, pa se je poglabljal v plesno in operno umetnost, predvsem kot koreograf in operni režiser. Režiral je 34 oper in operet, tudi v Bolgariji, Avstriji, na Slovaškem in Irskem, postavil je več kot osemdeset baletov, od tega četrtino na podlagi glasbe slovenskih skladateljev.