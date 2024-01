Virtualne platforme: Performans in resnične stiske​

V današnjem svetu smo izpostavljeni neprestanim zahtevam po popolnosti. Vse mora biti lepo, popolno, idealno, doživeto, nič dolgočasno. Verjetno to pri ljudeh vendarle povzroča tudi stiske in tegobe. Zdravnica in psihoterapevtka Tina Bončina pojasnjuje: »Socialna omrežja so postavila nove referenčne vrednosti. Kot posamezniki namreč ne razmišljamo v absolutnih vrednostih, ampak vedno primerjamo z nečim - kaj je uspešno in kaj je dobro glede na nekaj drugega. In te referenčne vrednosti so se s pojavom družbenih omrežij spremenile, težko bi rekla, da na bolje. Ker je na družbenih omrežjih vse polikano, podobe so filtrirane in polepšane, je referenčna vrednost šla v višine, ki jih ne moremo doseči, saj niso pristne. Tako se neprestano primerjamo z umetno postavljenimi vrednotami.«